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Гарри Каспаров возвращается в шахматы

13.08.2017 18:41 — Разное | Ежедневник  
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Гарри Каспаров возвращается в шахматы

Rus.delfi.ee

54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в понедельник, 14 августа, вернется в спорт. 54-летний гроссмейстер впервые с 2005 года примет участие в официальном соревновании. На турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе он сыграет с девятью соперниками. От организаторов Sinquefield Cup Каспаров получил уайлд-кард - особое приглашение, поскольку из-за ухода из профессионального спорта 12 лет назад не имел возможности пройти общую квалификацию, отмечает AFP. В Сент-Луисе состоится первая игра Гарри Каспарова с российским шахматистом, чемпионом мира 2013 года в составе сборной РФ, Сергеем Карякиным.

Каспаров ушел из спорта в 2005 году, после 20-летнего доминирования на международной шахматной сцене. Он стал чемпионом мира в 1985 году, одержав верх над советской легендой - Анатолием Карповым. В 2000 году Каспаров проиграл матч на первенство мира Владимиру Крамнику. Спустя пять лет он объявил, что заканчивает шахматную карьеру, чтобы посвятить себя политической деятельности, после чего входил в состав в целого ряда оппозиционных движений, пишет DELFI.

 
 
 
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54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.

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