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Смертельный номер: мужчина с боязнью высоты выглянул с края обрыва

14.08.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Девушка по имени Алекс сняла видео, на котором ее отец пробует побороть акрофобию (боязнь высоты и возможности с нее упасть). На кадрах видно, как мужчина ползет по скале, глядя в землю, чтобы временно не наблюдать пропасть. Затем он подбирается к обрыву и пробует посмотреть вниз. Несколько секунд он глядит со скалы в море, затем вскрикивает и отползает на безопасное расстояние.

Смертельный номер: мужчина с боязнью высоты выглянул с края обрыва
© Sputnik Игорь Зарембо
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На протяжении всего пути дочка пробовала подбадривать отца.

"Любой, кто высмеивает этого парня, никогда не сталкивался с фобией", — написал один из пользователей YouTube в комментариях в ответ на несколько шутливых и оскорбительных фраз.

Размещенный на видеохостинге ролик меньше чем за два дня набрал более 650 тысяч просмотров.

Запись была сделана на утесах Мохер на западе Ирландии. Высота скалы — 214 метров. Посещение утесов — одно из главных туристических направлений в Ирландии.

Акрофобия — навязчивый страх высоты, при котором у человека могут появляться тошнота и головокружение при взгляде вниз даже с невысоких объектов. В мире порядка 2% людей в разной степени испытывают страх высоты.

 
 
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В Ирландии девушка сняла своего отца, который попробовал побороть в себе боязнь высоты и все же посмотрел с обрыва. Смотрите на видео мужественный поступок героя...

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