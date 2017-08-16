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Девятовский об итогах ЧМ в Лондоне и подготовке к Минскому полумарафону

17.08.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 4 по 13 августа в Лондоне проходил 16-й по счету чемпионат мира по легкой атлетике. От Беларуси на соревнованиях принимали участие 16 спортсменов, выступивших в семи дисциплинах. К сожалению, наши легкоатлеты вернулись с чемпионата без медалей, лучший результат сборной – 6-е место Алины Талай в финальном забеге на 100 метров с барьерами.

Но чемпионат также запомнился и другими событиями – завершение карьеры легендарного Усэйна Болта, выступление без флага и упоминания страны российских спортсменов.

Свое мнение об организации чемпионата мира, выступлении белорусской сборной, а также о подготовке к проведению Минского полумарафона выскажет:

  • заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 18 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 18 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима...

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