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Девятовский об итогах ЧМ в Лондоне и подготовке к Минскому полумарафону
17.08.2017 11:40 — Разное | Sputnik Беларусь
С 4 по 13 августа в Лондоне проходил 16-й по счету чемпионат мира по легкой атлетике. От Беларуси на соревнованиях принимали участие 16 спортсменов, выступивших в семи дисциплинах. К сожалению, наши легкоатлеты вернулись с чемпионата без медалей, лучший результат сборной – 6-е место Алины Талай в финальном забеге на 100 метров с барьерами.
Но чемпионат также запомнился и другими событиями – завершение карьеры легендарного Усэйна Болта, выступление без флага и упоминания страны российских спортсменов.
Свое мнение об организации чемпионата мира, выступлении белорусской сборной, а также о подготовке к проведению Минского полумарафона выскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 18 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 18 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима...
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