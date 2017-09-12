Налоговая предлагает запретить лицам младше 21 года игру в казино даже в интернете

Министерство по налогам и сборам опубликовало проект указа, который регулирует содержание виртуальных игорных заведений и проведение азартных игр в интернете.





В частности, проект указа предусматривает, что организовывать и проводить азартные игры посредством виртуального игорного заведения вправе только получившие специальное разрешение, то есть лицензию. Также предлагается установить обязательные требования и условия как для получения лицензии, так и для содержания такого заведения.

Кроме того, проект указа вводит запрет на допуск в казино (в том числе виртуальное) лиц младше 21 года. Министерство по налогам и сборам отмечает, что такое решение принято с учетом специфики деятельности в сфере игорного бизнеса и международного опыта.

Напоминаем, что с 28 августа вступили в силу нормы , позволяющие по решению суда (соответствующее заявление могут подать члены семьи или другие лица) ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх.