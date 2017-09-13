МИНСК, 13 сен – Sputnik. Дождливая и прохладная погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Погодные условия в стране будет формировать циклон с Балтийского моря: его фронты принесут в Беларусь прохладный и влажный воздух.

"Депрессивный пейзаж за окном – перспектива, способная выбить из колеи любого, даже незнакомого с термином "метеозависимость". За плотными тучами будет прятаться небо, в большинстве районов кратковременные дожди и порывистый ветер", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что днем в четверг пройдут дожди, местами – грозы с сильным ветром, днем температура воздуха составит от +16°С до +25°С. На четверг из-на ненастной погоды объявлен оранжевый уровень опасности.

В пятницу 15 сентября погода существенно не изменится: опять дожди, а воздух днем прогреется лишь до +19°С.

На выходных погодные условия в Беларуси немного улучшатся: в субботу дожди пройдут только по западу страны, а по юго-востоку термометры покажут до +22°С. В воскресенье 16 сентября кратковременные осадки ожидаются на всей территории страны, но потеплеет – днем до +22°С, а по юго-востоку Беларуси – до +26°С.