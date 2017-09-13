﻿ Синоптики: в ближайшие дни будет "депрессивная" погода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики: в ближайшие дни будет "депрессивная" погода

13.09.2017 13:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Дождливая и прохладная погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Синоптики: в ближайшие дни будет "депрессивная" погода
© Pixabay
Конец лета: уже в среду пойдут дожди и похолодает

Погодные условия в стране будет формировать циклон с Балтийского моря: его фронты принесут в Беларусь прохладный и влажный воздух. 

"Депрессивный пейзаж за окном – перспектива, способная выбить из колеи любого, даже незнакомого с термином "метеозависимость". За плотными тучами будет прятаться небо, в большинстве районов кратковременные дожди и порывистый ветер", – сказал Рябов.

Он также уточнил, что днем в четверг пройдут дожди, местами – грозы с сильным ветром, днем температура воздуха составит от +16°С до +25°С. На четверг из-на ненастной погоды объявлен оранжевый уровень опасности.

В пятницу 15 сентября погода существенно не изменится: опять дожди, а воздух днем прогреется лишь до +19°С.

На выходных погодные условия в Беларуси немного улучшатся: в субботу дожди пройдут только по западу страны, а по юго-востоку термометры покажут до +22°С. В воскресенье 16 сентября кратковременные осадки ожидаются на всей территории страны, но потеплеет – днем до +22°С, а по юго-востоку Беларуси – до +26°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 175
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На четверг из-на ненастной погоды объявлен оранжевый уровень опасности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Директору футбольного клуба «Слуцк» предъявлено обвинение в получении взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика