Сегодня Футбольный манеж больше похож на мебельный супермаркет. Белорусские производители мебели попытались удивить минскую публику и привезли сюда все лучшее и сразу: и дизайнерские диваны, и табуретки от заключенных. К чему стоит присмотреться — в нашем фоторепортаже с выставки «МЕБЕЛЬ-2017».

В этом году белорусский производитель мебели занимает большую часть выставки. Иностранным мебельщикам тоже места хватило бы, если бы они захотели привезти в Минск свои новинки: вторая половина Футбольного манежа пустует.



Высокие гости из «Беллесбумпрома» осматривают спальню

На открытии высокие гости из концерна «Беллесбумпром» говорили, что наши производства получили «хороший толчок» к развитию. Как это повлияло на дизайн и качество нашей мебели?



«Пьемонт»

У «Пинскдрева» нашлось сразу несколько новых коллекций. Например, набор корпусной мебели «Пьемонт». Все из массива дуба. Выглядит монументально, стоит 3 тысячи рублей.





Для спален у производителя есть кровати и шкафы в легком венецианском стиле из коллекции «Видана» (массив березы). Кровать будет стоить 1,4 тысячи рублей, шкаф — 2100.

На стенде есть еще две новинки: диваны «Исландия» и «Кубус».



Первый прекрасно будет себя чувствовать в классических интерьерах, второй — в современных.





Стильный синий «Кубус» с пикировкой будет стоить 1916 рублей. «Исландия» в тканевой обшивке — 4365 рублей.





Еще один мебельщик из Пинска — Stanles — показал коллекцию мебели «Любава» из массива дуба. Цены вполне демократичные — стильный обеденный стол стоит 780 рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сколько стоит эта спальня от «Слониммебель», мы не решились спрашивать — один ее вид говорит о том, что она бесценна.





Фабрика мебели «Неман» показала свои белые кухни из МДФ. Как называется коллекция, на стенде нам не смогли ответить. Говорят, что раньше кухонными гарнитурами они не занимались. Впрочем, получилось неплохо. Выставочный экземпляр будет стоить около 8 тысяч рублей.



Кресло с лампасами из коллекции «Мишель»



Диван с дубовым каркасом





«Молодечномебель» обновила всю линейку производимой мебели. Есть новые кровати: «Сабрина» и «Мокко», коллекция для кухни «Софья». Диван на дубовом каркасе из коллекции «Мишель» стоит 1,4 тысячи рублей, массивный обеденный стол из той же коллекции — 750 рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компания из Гродно «Белабеддинг» привезла в Минск свои бокс-кровати. На стенде говорится, что новинка очень удобна и функциональна, с интересным дизайном. Стоимость кровати «Домино» с матрасом — 2830 рублей.



«Речицадрев»



«Речицадрев»



«Речицадрев»

Стенды производителей «Могилевдрев», «Гомельдрев», «Речицадрев» находятся рядом, так как входят в один холдинг. Новинок у них немного, но если настоять, то работники стенда кое-что новенькое да и покажут.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Например, «Гомельдрев» показал коллекцию «Квадро»: мебель для спальни и гостиной.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из нового «Могилевдрев» привез террасную мебель «Калипсо» — весь набор со стеллажом стоит 2,3 тысячи рублей.





И мебель для детской «Дивна» за 2,2 тысячи.



«Бобруйскмебель»



«Бобруйскмебель»

Еще новинки есть у «Бобруйскмебели» — это, в основном, мебель из массива сосны и дуба для спален и гостиных.





«Минскпроектмебель» показала интересный диван «Лофт». Его стоимость — 1,4 тысячи.





Российских мебельщиков немного, но они есть.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Был стенд и у РУП «Одиннадцать», мебель для которого делают заключенные. Видно, что предприятие не гонится за модой.

— Качество хорошее, им бы в штат дизайнера, — шутили посетители стенда.

Выставка работает с 13 по 16 сентября 2017 года в Футбольном манеже.