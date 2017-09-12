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Серена Уильямс опубликовала первое фото дочки и сообщила имя девочки
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала в своем инстаграме первые фото и видео с дочкой, которая
Малышку назвали в честь отца — Алексис Олимпия.
— Встречайте Алексис Олимпию Оганян-младшую, — подписала фото Серена Уильямс.
В видеоролике Серена Уильямс изложила историю беременности — начиная от процедуры УЗИ, которая подтвердила, что спортсменка ждет ребенка, и заканчивая последними неделями перед рождением дочки.
Видео:
О беременности Серена Уильямс
В конце 2016 года Серена Уильямс обручилась с Алексисом Оганяном.
На корт после родов Серена Уильямс намерена вернуться в 2018 году.
35-летняя Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (23 титула), четырехкратная олимпийская чемпионка (1 золото в одиночном разряде и 3 — в парном).
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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала в своем инстаграме первые фото и видео с дочкой, которая родилась 1 сентября 2017 года.
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