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Серена Уильямс опубликовала первое фото дочки и сообщила имя девочки

13.09.2017 21:16 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала в своем инстаграме первые фото и видео с дочкой, которая родилась 1 сентября 2017 года.

Малышку назвали в честь отца — Алексис Олимпия.

— Встречайте Алексис Олимпию Оганян-младшую, — подписала фото Серена Уильямс.

 

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 13 2017 в 6:39 PDT

В видеоролике Серена Уильямс изложила историю беременности — начиная от процедуры УЗИ, которая подтвердила, что спортсменка ждет ребенка, и заканчивая последними неделями перед рождением дочки.

Видео: Alexis Ohanian

О беременности Серена Уильямс объявила 19 апреля, на 20-й неделе. Отец ребенка — американский предприниматель, основатель Reddit Алексис Оганян.

В конце 2016 года Серена Уильямс обручилась с Алексисом Оганяном.

На корт после родов Серена Уильямс намерена вернуться в 2018 году.

35-летняя Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (23 титула), четырехкратная олимпийская чемпионка (1 золото в одиночном разряде и 3 — в парном).

 
 
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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала в своем инстаграме первые фото и видео с дочкой, которая родилась 1 сентября 2017 года.

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