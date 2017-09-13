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Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации
Белоруска Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает
На прошедших выборах в совет игроков WTA от топ-20 мирового рейтинга, кроме Азаренко, вошли Винус Уильямс (США), Йоханна Конта (Великобритания) и Саманта Стосур (Австралия). При этом Азаренко и Стосур — по защищенному рейтингу.
От топ-50 в совет игроков избрана Люция Шафаржова (Чехия), от топ-100 — Джулия Боузрап (США), оставшуюся часть рейтинга представит Марина Эракович (Новая Зеландия), которая, впрочем, не будет иметь права голоса.
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Белоруска Виктория Азаренко избрана в совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA).
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