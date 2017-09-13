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Юнас Энрот лидирует в КХЛ по числу "сухих" матчей, минское "Динамо" поднялось в зону плей-офф

14.09.2017 09:10 — Разное | Tut.by  
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Шведский голкипер минского «Динамо» 13 сентября выдал второй кряду и третий с начала сезона «сухой» матч и лидирует по этому показателю среди вратарей нынешнего чемпионата КХЛ.


Юнас Энрот. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юнас Энрот оставил свои ворота на замке в двух предыдущих домашних матчах — 11 сентября с челябинским «Трактором» (3:0) и 13 сентября с тольяттинской «Ладой» (2:0).

2 сентября в выездном поединке с московским «Спартаком» Юнас Энрот также не пропустил ни в основное время встречи, ни в овертайме (0:0), правда, в серии послематчевых буллитов победу там вырвали спартаковцы. Тем не менее, голкипер минского «Динамо» записал на свой счет заслуженный «сухарь».


Фото: khl.ru

Юнас Энрот защищал ворота минского «Динамо» во всех 10 поединках — 3 победы, 6 поражений, 92,7% отраженных бросков, 1,79 пропущенной шайбы в среднем за матч.

Ну, а минские динамовцы, добыв вторую кряду победу и третью с начала чемпионата, впервые в нынешнем сезоне продвинлись в зону плей-офф. У «зубров» 11 баллов. Столько же и у «Сочи», «Витязя» и «Северстали», но минчане разместились на 8-й строке Западной конференции, потеснив «Витязь» и «Северсталь» по дополнительным показателям.

«Запад»


Фото: khl.ru

«Восток»


Фото: khl.ru

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Шведский голкипер минского "Динамо" 13 сентября выдал второй кряду и третий с начала сезона "сухой" матч и лидирует по этому показателю среди вратарей нынешнего...

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