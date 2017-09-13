В Минске открылась еще одна заправка для электромобилей. Бесплатная, но не круглосуточная

В Минске на улице Тимирязева, 72/1 открылась еще одна точка для зарядки электромобилей. Инициативу проявило новое СТО сети Bosch Service. AUTO.TUT.BY выяснил, кто и когда сможет заряжать там свой автомобиль, и в чем выгода для самой СТО.





Как мы уже писали , установкой зарядных станций для электромобилей занимается концерн «Белнефтехим» на АЗС «Белоруснефть». Есть интерес и со стороны частного инвестора, который готов создать сеть из 500 электрозаправок. Оказалось, что и относительно небольшие компании проявляют инициативу в этом направлении.

Денис Ситниченко, директор Бош Авто Сервис «H3О» рассказал о том, зачем им понадобилась зарядная станция и кто ей может воспользоваться.

— Мы стали, пожалуй, первой СТО, которая установила зарядную станцию для электромобилей. Дело в том, что наше оборудование позволяет заниматься диагностикой любый автомобилей, и электрических — в том числе. У нас рядом офис компании, которая занимается продажей электрокаров, Tesla и BMW i3 у нас теперь частые гости. — признался Денис Ситниченко.

Сотрудники уже проходят обучение, на СТО есть все необходимые программы, документация, чтобы заниматься ремонтом и обслуживанием электрических автомобилей. Кстати, стоимость нормо-часа для обычно автомобиля и электрического не будет отличаться, она фиксированная.





В настоящее время зарядиться на станции может любой желающий, и сделать это совершенно бесплатно. Зарядка уже обкатана, владельцы электрокаров приезжали, остались довольны. Мощность 25 кВт, то есть даже Tesla зарядится примерно за 5 часов. Ночью возможность зарядиться не гарантируется, но во время работы СТО — с 8.30 утра до 8.30 вечера проблем не будет. Установка зарядной станции обошлась примерно в 1600 рублей.

На вопрос о том, будут ли оснащаться точками зарядки другие станции сети, нам ответили, что все зависит от происходящего на рынке. Будет рост продаж электромобилей — будет и дальнейшее развитие сети зарядных станций на фирменных СТО.





На открытие СТО приехали владельцы электромобилей, которые поделились своим опытом эксплуатации.

Влад, владелец Chevrolet Spark EV





— До этого у меня был обычный автомобиль, с бензиновым двигателем. В какой-то момент решил развиваться, идти, так сказать, в ногу со временем, поэтому начал посматривать в сторону электромобилей. В итоге приобрел этого малыша. Машина оказалась комфортной и вместительной для своих габаритов. Запаса хода мне вполне хватает. В теплую погоду я проезжаю около 180 километров. Зимой чуть меньше, около 140 километров. Но это если ездить спокойно. Первое время, пока привыкал, расход энергии на ней был большой. Потом освоился. Дом у меня в Минске, в частном секторе. Там я заряжаюсь от бытовой сети. Ставлю на ночь, и за 8 часов батарея полностью наполняется. В среднем ставлю автомобиль на зарядку где-то раз в два дня. От езды получаю удовольствие. Машина плавно разгонятся, уровень шума минимальный. Нет никаких посторонних звуков. Кстати, динамика у машины такая, что мало кто в городе сможет сравниться. До 60 км/ч она разгоняется примерно за 3 секунды, до сотни — за 7. Мотор здесь выдает 540 Нм крутящего момента! — рассказал Влад.

Как признался владелец, ему не нужно ездить на далекие расстояния, например, в областные города. Но в случае необходимости он рассматривает альтернативные виды транспорта — маршрутки, автобусы, поезда. И недорого, и быстро.

— Что касается затрат, то скажу так. При активной езде на бензиновой машине расход топлива у меня выходил около 14 литров на сотню. В месяц я тратил на топливо около 350−400 рублей. Сейчас же за электричество отдаю не больше 100 рублей в месяц. А ведь еще не нужно делать регулярные ТО с заменой масла, колодки тормозные вообще практически не изнашиваются, — поделился Влад.

Григорий, владелец Tesla Model S





— Я, пожалуй, один из самых опытных пользователей электромобилей в Минске. Уже несколько лет езжу только на электричестве. Сейчас у меня Tesla, хотя еще пару лет назад я говорил, что никогда не куплю ее. Но у этого автомобиля есть ряд своих достоинств: вместительный и очень просторный салон, огромный багажник. И, конечно, на сегодняшний день это электрокар с самым большим запасом хода. Это его ключевое отличие от других. Скажу так — только пересев на Tesla, я перестал беспокоиться о том, что нужно где-то зарядиться, — признался Григорий.

Опытный электромобилист рассказал, как продлить запас хода. По его словам, многие владельцы жалуются, что у них электромобили не проезжают заявленного расстояния. Но очень много зависит от манеры езды. На всех автомобилях, что были у Григория, он вписывался в заявленные цифры и даже превосходил их.





— На Tesla у меня получается в городе проехать 450 км. Секрет прост — взгляните тормоза. У машины пробег — 38 тысяч километров, а диски ржавые. Плавные разгоны, торможения только в режиме рекуперации, — вот основные приемы при вождении электрического автомобиля. И тогда можно спокойно проезжать заявленные производителем километры. — рассказал Григорий.

Теперь в Минске работают шесть общественных электрозаправок, где можно зарядить свой электромобиль.



