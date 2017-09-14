Обзор рублевых депозитов: что осталось вкладчикам после очередного падения ставок

В седьмой раз за текущий год снизилась ставка рефинансирования. На этот раз только на полпроцента, а не на целый пункт, как в предыдущие месяцы. FINANCE.TUT.BY проанализировал текущие предложения банков по рублевым депозитам с учетом изменившихся условий. В нашем обзоре мы рассматривали самые популярные варианты сбережений в национальной валюте — на срок до месяца и до года.
Ставки по вкладам сроком на месяц обосновались в диапазоне от 1% до 8,5%. Банки медленно, а в некоторых случаях почти незаметно, приучают нас к отказу от бумажных и железных денег, делая ставку на онлайн-депозиты, где ставки выше как минимум на полпроцента. Для вкладчика это довольно удобно: сразу после зарплаты можно перевести деньги с карты на онлайн-депозит — это убережет от непредвиденных трат и увеличит пассивный доход. К тому же, когда срок депозита закончится, деньги сразу вернутся на карточку.
Рублевые вклады сроком до 35 дней
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
МТБанк
МТБелки
5%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
4,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
8,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
6,5%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
4,5%
отзывный
Беларусбанк
Классик
1%
отзывный
БелВЭБ
Выдатны
5%
безотзывный
Белинвестбанк
Отличный плюс
4%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Приумножай
2,5%
отзывный
Банк Решение
Твой ход
4,5%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки
7%
безотзывный
Франсабанк
Срочный отзывный
не более 5%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
9%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
МТБанк
МТБелки
5%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
4,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
8,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
6,5%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
4,5%
отзывный
Беларусбанк
Классик
1%
БелВЭБ
Выдатны
5%
отзывный
Белинвестбанк
Отличный плюс
4%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Приумножай
2,5%
Банк Решение
Твой ход
4,5%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки
7%
безотзывный
Франсабанк
Срочный отзывный
не более 5%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
9%
безотзывный
Ставка на годовые вклады варьируются от 7% до 11,7%. Естественно, по безотзывным депозитам они обычно больше на 2%, чем по отзывным. Однако в большинстве банков ставки нефиксированные. Значит, судя по тенденции, они могут продолжить снижаться вместе со ставкой рефинансирования. Правда, некоторые банки, чтобы привлечь большие суммы, предлагают зафиксировать ставку в первые полгода.
Что касается минимальных сумм, которые могут быть оставлены вами в банке, то здесь у белорусских банков практически единогласно от 50 до 100 рублей — в зависимости от ставки по вкладу.
Рублевые вклады сроком до 400 дней
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
МТБанк
МТБелки
(online — 11,7%)
безотзывный
РРБ
На 12 месяцев
11%
безотзывный
Идея Банк
Особенный 14 плюс
11,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Капитал
11,7%
безотзывный
Белагропромбанк
Линия роста 3.0
8%
отзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
9%
безотзывный
БелВэб
Выдатный
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
На год безотзывный доходный
11,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывной
8%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
4,5%-7%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
9%
отзывный
Банк Решение
Online-решение
11,5%
безотзывный
ВТБ Банк
Окно возможностей
10%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
11%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
10%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Соната
11%
безотзывный
Технобанк
Максимум
10%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
МТБанк
МТБелки
(online — 11,7%)
безотзывный
РРБ
На 12 месяцев
11%
безотзывной
Идея Банк
Особенный 14 плюс
11,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Капитал
11,7%
безотзывный
Белагропромбанк
Линия роста 3.0
8%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
9%
безотзывный
БелВэб
Выдатный
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
На год безотзывный доходный
11,5%
безотзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывной
8%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
4,5%-7%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
9%
отзывный
Банк Решение
Online-решение
11,5%
безотзывный
ВТБ Банк
Окно возможностей
10%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
11%
безотзывный
Паритетбанк
Оптимальный
10%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
10%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Соната
11%
безотзывный
Технобанк
Максимум
10%
безотзывный
В наш обзор мы включали самые выгодные предложения от каждого банка. Ставки по состоянию на 15 сентября.
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