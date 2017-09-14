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Обзор рублевых депозитов: что осталось вкладчикам после очередного падения ставок

15.09.2017 08:59 — Разное | Tut.by  
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В седьмой раз за текущий год снизилась ставка рефинансирования. На этот раз только на полпроцента, а не на целый пункт, как в предыдущие месяцы. FINANCE.TUT.BY проанализировал текущие предложения банков по рублевым депозитам с учетом изменившихся условий. В нашем обзоре мы рассматривали самые популярные варианты сбережений в национальной валюте — на срок до месяца и до года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставки по вкладам сроком на месяц обосновались в диапазоне от 1% до 8,5%. Банки медленно, а в некоторых случаях почти незаметно, приучают нас к отказу от бумажных и железных денег, делая ставку на онлайн-депозиты, где ставки выше как минимум на полпроцента. Для вкладчика это довольно удобно: сразу после зарплаты можно перевести деньги с карты на онлайн-депозит — это убережет от непредвиденных трат и увеличит пассивный доход. К тому же, когда срок депозита закончится, деньги сразу вернутся на карточку.

Рублевые вклады сроком до 35 дней

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

МТБанк

МТБелки

5%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

4,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

8,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

6,5%

отзывный

Белагропромбанк

@гро

4,5%

отзывный

Беларусбанк

Классик

1%

отзывный

БелВЭБ

Выдатны

5%

безотзывный

Белинвестбанк

Отличный плюс

4%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Приумножай

2,5%

отзывный

Банк Решение

Твой ход

4,5%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки

7%

безотзывный

Франсабанк

Срочный отзывный

не более 5%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

9%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

МТБанк
МТБелки

5%
безотзывный

Приорбанк
Выше.net

4,5%
безотзывный

Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum

8,5%
безотзывный

Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC

6,5%
отзывный

Белагропромбанк
@гро

4,5%
отзывный

Беларусбанк
Классик

1%

БелВЭБ
Выдатны

5%
отзывный

Белинвестбанк
Отличный плюс

4%
безотзывный

БПС-Сбербанк
Приумножай

2,5%

Банк Решение
Твой ход

4,5%
отзывный

Статусбанк
Расчетливые бабки

7%
безотзывный

Франсабанк
Срочный отзывный

не более 5%
отзывный

Цептер Банк
Цептер Аккорд

9%
безотзывный

Ставка на годовые вклады варьируются от 7% до 11,7%. Естественно, по безотзывным депозитам они обычно больше на 2%, чем по отзывным. Однако в большинстве банков ставки нефиксированные. Значит, судя по тенденции, они могут продолжить снижаться вместе со ставкой рефинансирования. Правда, некоторые банки, чтобы привлечь большие суммы, предлагают зафиксировать ставку в первые полгода.

Что касается минимальных сумм, которые могут быть оставлены вами в банке, то здесь у белорусских банков практически единогласно от 50 до 100 рублей — в зависимости от ставки по вкладу.

Рублевые вклады сроком до 400 дней

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

МТБанк

МТБелки

(online — 11,7%)

безотзывный
РРБ На 12 месяцев
 11%

безотзывный

Идея Банк

 Особенный 14 плюс
 11,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Капитал

11,7%

безотзывный

Белагропромбанк

Линия роста 3.0

8%

отзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

9%

безотзывный

БелВэб

Выдатный

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

На год безотзывный доходный

11,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывной

8%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

4,5%-7%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

9%

отзывный

Банк Решение

Online-решение

11,5%

безотзывный

ВТБ Банк

Окно возможностей

10%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

11%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10%

безотзывный
Статусбанк Бережливые бабки 10%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Соната

11%

безотзывный

Технобанк

Максимум

10%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

МТБанк
МТБелки

(online — 11,7%)
безотзывный
РРБ
На 12 месяцев
 11%
безотзывной
Идея Банк
Особенный 14 плюс

11,5%
безотзывный

Альфа-Банк
Альфа-Капитал

11,7%
безотзывный

Белагропромбанк
Линия роста 3.0

8%
безотзывный

Беларусбанк
Свободный выбор

9%
безотзывный

БелВэб
Выдатный

10,5%
безотзывный

Белгазпромбанк
На год безотзывный доходный

11,5%
безотзывный

Белинвестбанк
Срочный безотзывной

8%
безотзывный

БПС-Сбербанк
Сохраняй

4,5%-7%
безотзывный

БТА Банк
БТА Профит

9%
отзывный

Банк Решение
Online-решение

11,5%
безотзывный

ВТБ Банк
Окно возможностей

10%
безотзывный

Банк Москва-Минск
Капитальный

11%
безотзывный

Паритетбанк
Оптимальный

10%
безотзывный

Статусбанк
Бережливые бабки

10%
безотзывный

Цептер Банк
Цептер Соната

11%
безотзывный

Технобанк
Максимум

10%
безотзывный

В наш обзор мы включали самые выгодные предложения от каждого банка. Ставки по состоянию на 15 сентября.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе ставка рефинансирования снизилась седьмой раз за год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как после этого изменились ставки по рублевым вкладам.

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