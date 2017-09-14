Обзор рублевых депозитов: что осталось вкладчикам после очередного падения ставок

В седьмой раз за текущий год снизилась ставка рефинансирования. На этот раз только на полпроцента, а не на целый пункт, как в предыдущие месяцы. FINANCE.TUT.BY проанализировал текущие предложения банков по рублевым депозитам с учетом изменившихся условий. В нашем обзоре мы рассматривали самые популярные варианты сбережений в национальной валюте — на срок до месяца и до года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставки по вкладам сроком на месяц обосновались в диапазоне от 1% до 8,5%. Банки медленно, а в некоторых случаях почти незаметно, приучают нас к отказу от бумажных и железных денег, делая ставку на онлайн-депозиты, где ставки выше как минимум на полпроцента. Для вкладчика это довольно удобно: сразу после зарплаты можно перевести деньги с карты на онлайн-депозит — это убережет от непредвиденных трат и увеличит пассивный доход. К тому же, когда срок депозита закончится, деньги сразу вернутся на карточку.

Рублевые вклады сроком до 35 дней

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный МТБанк МТБелки

5% безотзывный Приорбанк Выше.net

4,5% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum

8,5% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC

6,5% отзывный Белагропромбанк @гро

4,5% отзывный Беларусбанк Классик

1% отзывный БелВЭБ Выдатны

5% безотзывный Белинвестбанк Отличный плюс

4% безотзывный БПС-Сбербанк Приумножай

2,5% отзывный Банк Решение Твой ход

4,5% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки

7% безотзывный Франсабанк Срочный отзывный

не более 5% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

9% безотзывный

Банк, вклад Ставка МТБанк

МТБелки

5%

безотзывный Приорбанк

Выше.net

4,5%

безотзывный Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

8,5%

безотзывный Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

6,5%

отзывный Белагропромбанк

@гро

4,5%

отзывный Беларусбанк

Классик

1% БелВЭБ

Выдатны

5%

отзывный Белинвестбанк

Отличный плюс

4%

безотзывный БПС-Сбербанк

Приумножай

2,5% Банк Решение

Твой ход

4,5%

отзывный Статусбанк

Расчетливые бабки

7%

безотзывный Франсабанк

Срочный отзывный

не более 5%

отзывный Цептер Банк

Цептер Аккорд

9%

безотзывный

Ставка на годовые вклады варьируются от 7% до 11,7%. Естественно, по безотзывным депозитам они обычно больше на 2%, чем по отзывным. Однако в большинстве банков ставки нефиксированные. Значит, судя по тенденции, они могут продолжить снижаться вместе со ставкой рефинансирования. Правда, некоторые банки, чтобы привлечь большие суммы, предлагают зафиксировать ставку в первые полгода.

Что касается минимальных сумм, которые могут быть оставлены вами в банке, то здесь у белорусских банков практически единогласно от 50 до 100 рублей — в зависимости от ставки по вкладу.

Рублевые вклады сроком до 400 дней

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный МТБанк МТБелки

(online — 11,7%) безотзывный РРБ На 12 месяцев

11% безотзывный Идея Банк Особенный 14 плюс

11,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Капитал

11,7% безотзывный Белагропромбанк Линия роста 3.0

8% отзывный Беларусбанк Свободный выбор

9% безотзывный БелВэб Выдатный

10,5% безотзывный Белгазпромбанк На год безотзывный доходный

11,5% безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывной

8% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

4,5%-7% безотзывный БТА Банк БТА Профит

9% отзывный Банк Решение Online-решение

11,5% безотзывный ВТБ Банк Окно возможностей

10% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

11% безотзывный Паритетбанк Оптимальный

10% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 10% безотзывный Цептер Банк Цептер Соната

11% безотзывный Технобанк Максимум

10% безотзывный

Банк, вклад Ставка МТБанк

МТБелки

(online — 11,7%)

безотзывный РРБ

На 12 месяцев

11%

безотзывной Идея Банк

Особенный 14 плюс

11,5%

безотзывный Альфа-Банк

Альфа-Капитал

11,7%

безотзывный Белагропромбанк

Линия роста 3.0

8%

безотзывный Беларусбанк

Свободный выбор

9%

безотзывный БелВэб

Выдатный 10,5%

безотзывный Белгазпромбанк

На год безотзывный доходный

11,5%

безотзывный Белинвестбанк

Срочный безотзывной

8%

безотзывный БПС-Сбербанк

Сохраняй

4,5%-7%

безотзывный БТА Банк

БТА Профит

9%

отзывный Банк Решение

Online-решение

11,5%

безотзывный ВТБ Банк

Окно возможностей

10%

безотзывный Банк Москва-Минск

Капитальный 11%

безотзывный Паритетбанк

Оптимальный

10%

безотзывный Статусбанк

Бережливые бабки 10%

безотзывный Цептер Банк

Цептер Соната

11%

безотзывный Технобанк

Максимум

10%

безотзывный

В наш обзор мы включали самые выгодные предложения от каждого банка. Ставки по состоянию на 15 сентября.

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