Сегодня у спорткомплекса «Олимпийский» прошел забег милиционеров. В эстафете участвовали все представители ГУВД: от ОМОНа до охраны метрополитена. Мы посмотрели, как обстоят дела с физподготовкой у работников милиции.





Утром на площадке собралось не так уж много людей. Мероприятие получилось скорее семейным: пришли сами участниками со своими командами поддержки — близкими друзьями и родственниками. Коллеги принесли плакаты и растяжки вроде «СПК вперед к победе!».

С началом затягивать не стали: с приветственным словом, что главное не победа, а участие, — выступил глава столичной милиции Александр Барсуков, и милиционеры отправились готовиться к старту. По условиям соревнований, из формы разрешалось снять только пиджаки и фуражки.

В забеге участвовали 15 команд: РУВД столицы, минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте, ОМОН, УВД по охране метро, солдаты части 5448 и специальное подразделение по конвоированию. Кстати, в каждой команде было по одной девушке.

Эстафета состояла из нескольких этапов. И каждый был довольно динамичным.















Первыми стартовали начальники подразделений. Им необходимо было не только пробежать, но и собрать автомат Калашникова. Затем они передавали эстафету девушкам, которые бежали круг, стреляли из пневматики и передавали эстафету парням. Те переносили на носилках «раненых», соревновались в езде на велосипеде, а после двое из команды облачались в амуницию — надевали бронежилет, шлем, вооружались дубинкой и автоматом. Затем милиционеры инсценировали погоню за преступником с задержанием и стрельбой в воздух.

«А зачем стреляют?», — испуганно спросил в толпе болельщиков ребенок.

«Для зрелищности, не переживай», — успокоил его отец.

А тем временем появились милиционеры в противогазах. Они тушили горящий предмет и передавали эстафету коллегам, вооруженным пейнтбольными ружьями.

Завершающим этапом стал бег с преодолением препятствий. Для этого использовали турникеты, которые часто устанавливают на массовых мероприятиях в Минске. ОМОНовцы перепрыгивали их довольно резво, а вот некоторые представители из других подразделений запинались и падали.















Первыми из подразделений на финиш пришли бойцы ОМОНа.

В небольших перерывах между забегами зрителей развлекали солисты оркестра ГУВД. У входа на стадион работали пару точек с едой и напитками. Здесь же раздавали бесплатную солдатскую кашу, за которой все время стояла большая очередь.

Также была установлена палатка, где демонстрировались оружие, шлемы и щиты. Сюда частенько подходили папы с детьми, чтобы сфотографироваться в шлеме или с винтовкой.



















Мы поинтересовались у представителей милиции, какие нормативы им необходимо сдавать при поступлении на службу и уже во время работы в ГУВД.

— У нас достаточно строгий отбор. Следят как за медицинскими показаниями, так и за коэффициентом роста и веса при приеме на работу. Мы постоянно сдаем нормативы и экзамены, бег, владение приемами. Все сотрудники милиции каждую неделю проходят физподготовку. У ОМОНа разве что чаще. Сейчас физподготовку сдают даже музыканты из оркестра.