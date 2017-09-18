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"МЮ" попросил фанатов не петь песню про размеры пениса Ромелу Лукаку

19.09.2017 16:24 — Разное | Tut.by  
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В «Манчестер Юнайтед» поступил запрос от антидискриминационной организации Kick It Out с просьбой заставить фанатов не петь песню, в которой есть строчки о размерах пениса нападающего Ромелу Лукаку.


Ромелу Лукаку. Фото: Reuters

Представители организации считают, что в песне скрыт расистский смысл, и просят искоренить его с трибун во избежание различных наказаний: «Расистские стереотипы неприемлемы, несмотря на желание оказать поддержку игроку».

«Манчестер Юнайтед» объявил, что будет сотрудничать с Kick It Out, и попросил фанатов воздержаться от пения оскорбительной песни. Хотя сам бельгийский нападающий был не против этой песни.

— Ромелу Лукаку. Наш большой талантливый нападающий и лучший бомбардир лиги. Он сильный и мощный зверь, у которого огромный пенис, как и у всех черных парней, — поется в песне.

Видео: FLEREXION

Лукаку перешел в «МЮ» летом 2017 года из «Эвертона». На счету Ромелу 5 голов в пяти турах АПЛ.

 
 
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В "Манчестер Юнайтед" поступил запрос от антидискриминационной организации Kick It Out с просьбой заставить фанатов не петь песню, в которой есть строчки о размерах...

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