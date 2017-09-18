В «Манчестер Юнайтед» поступил запрос от антидискриминационной организации Kick It Out с просьбой заставить фанатов не петь песню, в которой есть строчки о размерах пениса нападающего Ромелу Лукаку.



Ромелу Лукаку. Фото: Reuters

Представители организации считают, что в песне скрыт расистский смысл, и просят искоренить его с трибун во избежание различных наказаний: «Расистские стереотипы неприемлемы, несмотря на желание оказать поддержку игроку».

«Манчестер Юнайтед» объявил, что будет сотрудничать с Kick It Out, и попросил фанатов воздержаться от пения оскорбительной песни. Хотя сам бельгийский нападающий был не против этой песни.

It’s fine to not like the new Lukaku song but to call it racist is ridiculous It’s mocking stereotypes not supporting them pic.twitter.com/FP329lXghK — MUFC Songs & Chants™ (@MufcSongs) 19 сентября 2017 г.

— Ромелу Лукаку. Наш большой талантливый нападающий и лучший бомбардир лиги. Он сильный и мощный зверь, у которого огромный пенис, как и у всех черных парней, — поется в песне.

Видео: FLEREXION

Лукаку перешел в «МЮ» летом 2017 года из «Эвертона». На счету Ромелу 5 голов в пяти турах АПЛ.