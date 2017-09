В «Манчестер Юнайтед» поступил запрос от антидискриминационной организации Kick It Out с просьбой заставить фанатов не петь песню, в которой есть строчки о размерах пениса нападающего Ромелу Лукаку.

Представители организации считают, что в песне скрыт расистский смысл, и просят искоренить его с трибун во избежание различных наказаний: «Расистские стереотипы неприемлемы, несмотря на желание оказать поддержку игроку».

«Манчестер Юнайтед» объявил, что будет сотрудничать с Kick It Out, и попросил фанатов воздержаться от пения оскорбительной песни. Хотя сам бельгийский нападающий был не против этой песни.

It’s fine to not like the new Lukaku song but to call it racist is ridiculous