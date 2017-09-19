Что делает время: как сегодня выглядят супермодели XX века

Сегодня мы не успеваем запоминать имена новых супермоделей и звезд инстаграма. А вот в прошлом веке дело обстояло иначе: модели становились настоящими звёздами — в лучшем смысле этого слова. Для этого нужно было много работать и зарабатывать имя годами.

Как время изменило первых красавиц XX века — в нашей подборке.

Клаудия Шиффер





Именно параметры Клавдии и задали знаменитый идеал «90−60−90», с которым мы, простые смертные, ведём борьбу в виде булочек и бодипозитива. Роскошная блондинка была на обложке глянца 900 раз, и этот рекорд никто не побил. Сегодня, в свои 46 лет, она все так же прекрасна. Секрета не раскрывает, мол, правильное питание и спорт — так мы и поверили.

Синди Кроуфорд

Фирменная родинка Синди стала культовой. Она годами вдохновляла женщин и восхищала мужчин, да и сейчас не сдает позиции. В 51 год она остаётся стройняшкой, при этом, радует нас натуральными, не отфотошопленными снимками. А ещё — пропускает вперёд, на подиумы, свою дочь, которая удивительно похожа на маму.

Линда Евангелиста

Выразительные глаза, необычная форма носа, высокие скулы — лицо Линды когда-то поразило мир моды и красоты. Сегодня Линду трудно узнать, и дело не в годах, а в увлечении инъекциями и дружбе с пластическими хирургами.

Кейт Мосс

Икона британского стиля и «героинового шика» и сегодня в строю. Несмотря на постоянные обвинения в неухоженности, анорексии и вредных привычках, контракты с глыбами модной индустрии и неослабевающий интерес публики остались при Кейт.

Наоми Кэмпбелл

«Черная пантера», которую назвали так за невероятную грацию, стала первой темнокожей моделью, которая украсила обложку Time и Vogue.

Несмотря на бурную молодость и постоянные скандалы вокруг ее имени, сегодня Наоми по-прежнему прекрасна. Правда, последние несколько лет модель носит парики — свои волосы она испортила укладками и прическами с ядерными косметическими средствами фиксации.

Кристи Бринкли





Кристи постоянно возглавляет топы звезд, которые выглядят удивительно молодо на свой возраст. И действительно, 63 года ей никогда не дашь. Американская топ-модель не признается, что она с собой делает, говорит, что всё дело в том, что много лет она придерживается вегетарианства.

Дженис Дикинсон





Одну из самых востребованных моделей Нью-Йорка 80-ых сегодня трудно узнать. Кокаин и череда пластических операций — не лучшие друзья женщин. Даже таких красивых.

Твигги

Огромные глаза с кукольными ресницами и необычайная худоба — Твигги была звездой 60-ых. Однако модельный мир и его законы пришлись девушке не по вкусу и она ушла с подиума на пике успеха. Сегодня ей 67, она не пытается обернуть время вспять — и это достойно уважения.

Карла Бруни

И модель, и певица, и первая леди Франции — кем только не была Бруни. А ещё, конечно, мечтой многих мужчин: настоящая француженка — с необыкновенным шармом и идеальной фигурой. К сожалению, после пластической операции Карла сильно изменилась, но по-прежнему выглядит достойно.

Кристи Тарлингтон





Кристи отличный пример красивого взросления: никогда не делала пластику, не использовала филлеры, занимается йогой и годами не ест мясо. Она совершенно не переживает по поводу цифры в паспорте и призывает женщин оставаться собой в любом возрасте!