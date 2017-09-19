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Лукашенко: "Нам нужны проверенные в боевых действиях танки"
Президент Беларуси рассказал, какие танки должны стоять на вооружении белорусской армии. По его словам, необязательно тратить большие суммы на закупку дорогостоящих боевых машин, таких как Т-90 или Т-80, достаточно модернизировать уже имеющуюся технику.
Говоря об этом, Лукашенко имел ввиду танки Т-72, новейшая модификация которых — Т-72Б3 с дополнительной защитой — участвовала в учениях «Запад 2017».
«Сегодня мы могли видеть танки Т-72, которые прекрасно себя показывают. И россияне мне об этом говорили. Они уже проверены в боевых действиях. Ведь железо оно и есть железо, а вот начинка — это другое дело. Т-72Б3 — это очень хороший танк. Об этом мне говорили военные».
Также Александр Лукашенко отметил успехи белорусского ВПК, которое способно модернизировать и летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие. А также создавать ракетные системы типа комплекса «Полонеза», строить бронеавтомобили.
Отметил президент и прогресс в создании беспилотников: «У нас три компании конкурируют по их производству. Они делают очень хорошее оружие». По словам Лукашенко, в Беларуси создаются не только разведывательные, но и ударные модификации дронов. Эти БПЛА предназначены не только для собственной армии, но и для экспорта за рубеж.
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Президент отметил, что необязательно тратить большие суммы на закупку дорогостоящих боевых машин.
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