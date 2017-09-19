Президент Беларуси рассказал, какие танки должны стоять на вооружении белорусской армии. По его словам, необязательно тратить большие суммы на закупку дорогостоящих боевых машин, таких как Т-90 или Т-80, достаточно модернизировать уже имеющуюся технику.



Т-72Б3 на полигоне Доманово.

Говоря об этом, Лукашенко имел ввиду танки Т-72, новейшая модификация которых — Т-72Б3 с дополнительной защитой — участвовала в учениях «Запад 2017».

Президент отметил, что эти танки уже проверены в боевых действиях и хорошо себя показали.

«Сегодня мы могли видеть танки Т-72, которые прекрасно себя показывают. И россияне мне об этом говорили. Они уже проверены в боевых действиях. Ведь железо оно и есть железо, а вот начинка — это другое дело. Т-72Б3 — это очень хороший танк. Об этом мне говорили военные».

Также Александр Лукашенко отметил успехи белорусского ВПК, которое способно модернизировать и летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие. А также создавать ракетные системы типа комплекса «Полонеза», строить бронеавтомобили.

Говоря о современных конфликтах, президент отметил, что не будет войны фронт на фронт. Для противостояния противнику понадобятся мобильные подразделения:

«10−15 человек в бронемашинах совершают быстрый маневр, отстреливаются, наносят поражение и уходят».

Отметил президент и прогресс в создании беспилотников: «У нас три компании конкурируют по их производству. Они делают очень хорошее оружие». По словам Лукашенко, в Беларуси создаются не только разведывательные, но и ударные модификации дронов. Эти БПЛА предназначены не только для собственной армии, но и для экспорта за рубеж.