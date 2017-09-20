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Поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика продолжаются

21.09.2017 14:10 — Разное | БДГ  
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Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже шестые сутки. Милиция напоминает его приметы, а волонтеры и сотрудники органов просят всех неравнодушных помочь с поиском.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома накануне напомнила приметы 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще. Мальчик ушел в лес вечером в субботу, 16 сентября, не вернулся домой к ночи, родители забили тревогу.

Ищут 10-летнего Максима более тысячи человек, среди них сотрудники МЧС, милиции, кинологи, а также лесники и волонтеры поисковых отрядов «Ангел» и «ЦентрСпас». Лес уже облетали на вертолете. Однако найти мальчика не удалось. Ранее предполагалось, что мальчик мог испугаться диких зверей и из-за этого заблудился.

 
 
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Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже шестые сутки. Милиция напоминает его приметы, а волонтеры и сотрудники органов просят всех неравнодушных помочь с...

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