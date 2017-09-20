Министерства антимонопольного регулирования и торговли предлагает «либерализовать» продажу алкоголя в сельской местности. Так, в Беларуси намерены разрешить ИП продавать алкоголь в стационарных магазинах, а юрлицам — на автолавках, сообщила начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Нормы прописаны в проекте закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания», входящего в «пакет по либерализации». Пакет документов сейчас находится на рассмотрении Администрации президента.

— Юридическим лицам планируется разрешить продажу алкоголя через автомагазины с условием согласования маршрутов движения и ассортиментного перечня с местными органами власти. А индивидуальным предпринимателям — разрешить продажу алкоголя в стационарных магазинах вне зависимости от площади торговых объектов. Все это касается населенных пунктов с населением до двух тысяч человек, — пояснила начальник управления.

Сейчас в Беларуси разрешена продажа алкогольной продукции в автомагазинах, предназначенных для обслуживания жителей сельских населенных пунктов при условии соблюдения ими ассортиментного перечня и наличия у их владельцев стационарного магазина. Для ИП на сегодня торговля спиртным разрешена только на розлив в кафе и ресторанах.

Также сейчас в законодательстве есть ограничения по площади торговых объектов: продавать алкоголь разрешено лишь в магазинах и павильонах площадь 50 квадратных метров и более. Документ должен снять ограничение по площади для сельской местности.

— В структуре продаж алкоголь занимает определенный вес — он влияет на доходность организации. Чтобы привлечь субъекты торговли ездить в отдаленные деревни, за 20, 30, 50 километров, мы предложили разрешить им продавать полный ассортимент товаров, в том числе и алкоголь. Однако важно, чтобы с алкоголем продавались и другие товары — для этого маршрут движения и ассортимент необходимо будет согласовывать с местными органами власти, — рассказывает Виолетта Брезовская.

Напомним, президент Беларуси поручил снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая 15 сентября с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

По словам Владимира Колтовича, при обсуждении проекта указа с бизнес-сообществом большую дискуссию вызвали вопросы, касающиеся продажи алкоголя на селе.

«Мы приняли решение, что разрешаем реализацию алкоголя в автомагазинах независимо от того, имеет юридическое лицо стационарную сеть или нет. При этом обязательным является согласование маршрута движения автомагазинов и ассортиментного перечня. Мы не должны прийти к тому, что будут торговать только алкоголем», — подчеркнул министр.