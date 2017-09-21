Камкин: накануне выборов в Бундестаг интрига сохраняется

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Борьбу за места в Бундестаге ведут семь основных политических партий. Среди лидеров — Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель и их партнер по нынешней правящей коалиции Христианско-социальный союз. Лидер Социал-демократов Мартин Шульц также претендует на пост главы Кабмина. Неплохие шансы преодолеть 5% барьер есть и у либеральной Свободной демократической партии, движений "Альтернатива для Германии", "Левые" и "Зеленые".

Как может измениться расстановка сил в ходе голосования, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Определенная интрига есть. Во-первых, она заключается в большом количестве неопределившихся с предпочтениями избирателей. Например, чуть меньше месяца назад, общий процент тех, кто не определился в предпочтениях, по данным соцопросов, был практически равен количеству голосов тех, кто готов голосовать за ХДС. А это очень много. Поэтому определенные сюрпризы в плане того, что партии второго эшелона могут неожиданно набрать на 3-5% больше, чем по опросам, такое возможно", — отметил эксперт.

Полную версию беседы с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы РАН Александром Камкиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.