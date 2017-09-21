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Камкин: накануне выборов в Бундестаг интрига сохраняется

21.09.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Борьбу за места в Бундестаге  ведут  семь основных политических партий.   Среди лидеров —  Христианско-демократический союз  канцлера  Ангелы Меркель и их  партнер по нынешней правящей коалиции Христианско-социальный союз. Лидер Социал-демократов Мартин Шульц также претендует на пост главы Кабмина.  Неплохие шансы преодолеть 5% барьер есть и у либеральной Свободной демократической партии,  движений  "Альтернатива для Германии", "Левые" и "Зеленые". 

Камкин: накануне выборов в Бундестаг интрига сохраняется
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Как может измениться расстановка сил в ходе голосования, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН  Александр Камкин.

"Определенная интрига есть. Во-первых, она заключается в большом количестве неопределившихся с предпочтениями избирателей. Например, чуть меньше месяца назад, общий процент тех, кто не определился в предпочтениях, по данным соцопросов, был практически равен количеству голосов тех, кто готов голосовать за ХДС. А это очень много. Поэтому определенные сюрпризы в плане того, что партии второго эшелона могут неожиданно набрать на 3-5% больше, чем по опросам, такое возможно", — отметил эксперт.

Полную версию беседы с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы РАН  Александром  Камкиным  слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал Sputnik, чего ждать от результатов выборов в...

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