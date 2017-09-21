Обзор валютных вкладов: можно ли еще заработать на долларах, евро и российских рублях

На прошлой неделе после очередного снижения ставки рефинансирования мы рассказали о самых выгодных рублевых депозитах в каждом белорусском банке. Сегодня FINANCE.TUT.BY рассматривает самые «вкусные» предложения в иностранной валюте — на срок до месяца или на год.

Если же говорить о более долгосрочных вариантах вложения — например, на два или три года — то ставки здесь будут на 0,5−1,5% процента больше, чем на год. Но все они, как правило, безотзывные. Так что выбирая возможность заработать на длительных валютных сбережениях, вы должны быть уверены, что эти деньги вам точно не понадобятся до конца срока вклада.

Кстати, как и в случае с рублевыми вкладами, ставки по онлайн-депозитам в валюте выше на полпроцента — процент. Кроме того, некоторые банки «накидывают» еще пару десятых процента к ставке по депозиту, если вы являетесь действующим клиентом по зарплатному или кредитному продукту.

Итак, начнем изучать рынок с самой популярной валюты — американского доллара.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,25% безотзывный Идея Банк Особенный 12 плюс

12 месяцев 1,3% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 1% безотзывный Альфа-Банк INSYNC

13 месяцев 1,75% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

370 дней 2,75% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,5% отзывный БелВЭБ Выдатны-вэб

12 месяцев 2,7% безотзывный БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 1% отзывный Белинветбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 1,8% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 1,1−1,2% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 3,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 2% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 2% безотзывный МТБанк Актуальный 1 месяц 0,5% отзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 1,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 2,3% безотзывный РРБ Банк Free-card 12 месяцев 0,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 3,6% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,3% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 3,5% безотзывный Белгазпромбанк ON-вклад 2.3 45 дней 0,7% безотзывный

Банк, вклад Ставка, срок Белорусский народный банк

Вклад в будущее

2,25%

12 месяцев

безотзывный Идея Банк

Особенный 12 плюс

1,3%

12 месяцев

безотзывный Приорбанк

Выше.net

1%

12 месяцев

безотзывный Альфа-Банк

INSYNC

1,75%

13 месяцев

безотзывный Белагропромбанк

Стандарт

370 дней

2,75%

безотзывный Белагропромбанк

@gro

0,5%

35 дней

отзывный БелВЭБ

Выдатны-вэб

2,7%

12 месяцев

безотзывный БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1%

1 месяц

отзывный Белинветбанк

Срочный безотзывный

1,8%

12 месяцев

безотзывный БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

1,1−1,2%

безотзывный Банк Решение

Online-решение

3,6%

12 месяцев

безотзывный Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2%

13 месяцев

безотзывный Банк Москва-Минск

Оптимальный

2%

12 месяцев

безотзывный МТБанк

Актуальный 0,5%

1 месяц

отзывный МТБанк

Актуальный 1,25%

12 месяцев

безотзывный Паритетбанк

Стабильный доход

2,3%

12 месяцев

безотзывный РРБ Банк

Free-card 0,5%

12 месяцев

безотзывный Франсабанк

Верный расчет

3,6%

12 месяцев

безотзывный Технобанк

Отличный

2,3%

12 месяцев

безотзывный Цептер Банк

Цептер Аккорд

1,5%

1 месяц

безотзывный Цептер Банк

Цептер Этюд

3,5%

12 месяцев

безотзывный Белгазпробанк

ON-Вклад 2.3 0,7%

45 дней

безотзывный

В евро белорусы, судя по размеру ставок, верят меньше, чем в белорусский рубль. По сравнению с долларом вклады в евро предлагаются либо с такой же ставкой, либо на 0,1 — 1% меньше. А некоторые банки и вовсе исключают депозиты в европейской валюте из своих продуктовых линеек.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 1,75% безотзывный Идея Банк Особенный 12 плюс

12 месяцев 1,3% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Прайм 12 месяцев 0,25% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

370 дней 2,75% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,5% отзывный БелВЭБ Выдатны-вэб

12 месяцев 2,7% безотзывный БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 1% отзывный Белинветбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 1,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 0,3% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 3,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 1,5% безотзывный МТБанк Актуальный 1 месяц 0,5% отзывный Белгазпромбанк ON-Вклад 3.3 45 дней 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 1,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 2,3% безотзывный РРБ Банк Free-card 12 месяцев 0,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 2,5% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 1,8% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 3,5% безотзывный

Банк, вклад Ставка, срок Белорусский народный банк

Вклад в будущее

1,75%

12 месяцев

безотзывный Идея Банк

Особенный 12 плюс

1,3%

12 месяцев

безотзывный Приорбанк

Выше.net

0,5%

12 месяцев

безотзывный Альфа-Банк Альфа-Прайм 0,25%

12 месяцев

безотзывный Белагропромбанк

Стандарт

2,75%

370 дней

безотзывный Белагропромбанк @gro 0,5%

35 дней

отзывный БелВЭБ

Выдатны-вэб

2,7%

12 месяцев

безотзывный БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1%

1 месяц

отзывный Белинветбанк

Срочный безотзывный

1,7%

12 месяцев

безотзывный БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

0,3%

12 месяцев

безотзывный Банк Решение

«Online-решение»

3,6%

12 месяцев

безотзывный Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

1%

13 месяцев

безотзывный Банк Москва-Минск

Оптимальный

1,5%

12 месяцев

безотзывный МТБанк

Актуальный 0,5%

1 месяц

отзывный Белгазпромбанк

ON-Вклад 3.3 0,5%

45 дней

безотзывный МТБанк

Актуальный 1,25%

12 месяцев

безотзывный Паритетбанк

Стабильный доход

2,3%

12 месяцев

безотзывный РРБ Банк

Free-card 0,5%

12 месяцев

безотзывный Франсабанк

Верный расчет

2,5%

12 месяцев

безотзывный Технобанк

Отличный

1,8%

12 месяцев

безотзывный Цептер Банк

Цептер Аккорд

1,5%

1 месяц

безотзывный Цептер Банк

Цептер Этюд

3,5%

12 месяцев

безотзывный

Ситуация со вкладами в российских рублях самая удивительная: ставки самые высокие, а вот предложений очень мало — видимо, спрос невысок.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 7,35% безотзывный Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 5,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Прайм

12 месяцев 6% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

370 дней 7% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 4% отзывный БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% безотзывный БелВЭБ Выдатны

12 месяц 7% безотзывный Белинветбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 6,8−7,0% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 6,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 6,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Белгазпромбанк ON-Вклад 3.3 45 дней 5% безотзывный РРБ Банк Столичный 12 месяцев 0,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 7% безотзывный Технобанк Выгодный

45 дней 5% отзывный Технобанк Новая вершина

12 месяцев 5,75% отзывный

Банк, вклад Ставка, срок Белорусский народный банк

Вклад в будущее

7,35%

12 месяцев

безотзывный Приорбанк

Пять звёзд

5,5%

12 месяцев

безотзывный Альфа-Банк

Альфа-Прайм

6%

12 месяцев

безотзывный Белагропромбанк

Стандарт

7%

370 дней

безотзывный Белагропромбанк

@gro

4%

35 дней

отзывный БелВЭБ

Выдатны

2%

1 месяц

безотзывный БелВЭБ

Выдатны

7%

12 месяц

безотзывный Белинветбанк

Срочный безотзывный

6,5%

12 месяцев

безотзывный БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

6,8−7,0%

12 месяцев

безотзывный Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

6,5%

13 месяцев

безотзывный Банк Москва-Минск

Оптимальный

6,5%

12 месяцев

безотзывный Паритетбанк

Стабильный доход

6,5%

12 месяцев

безотзывный РРБ Банк

Столичный 0,5%

12 месяцев

отзывный Белгазпромбанк

ON-Вклад 3.3 5%

45 дней

безотзывный Франсабанк

Верный расчет

7%

12 месяцев

безотзывный Технобанк

Выгодный

5%

45 дней

отзывный Технобанк

Новая вершина

5,75%

12 месяцев

отзывный

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