Прошедшие российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» отметились чередой происшествий, вызвали небывалый ажиотаж в СМИ. Вспоминаем, какую технику показали нам на учениях, и какие инциденты с ней произошли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многомилионные потери техники во время учений

Повреждения техники в ходе учений — дело обычное. Но потерять сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ценой более 50 миллионов долларов — сродни катастрофе. Россия лишилась Ту-22М3 в первые дни «Запад-2017». При посадке на аэродроме авиабазы Шайковка (Калужская область) 14 сентября в составе 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии самолет выкатился с полосы.



Фото: «Военный Осведомитель»

Полученные повреждения фюзеляжа оказались настолько тяжелыми, что самолет восстановлению не подлежит. Кстати, на Ту-22М3 возложена сложная задача: прорыв ПВО типа «Иджис» (за свои возможности модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО»).

Следующей жертвой учений стал учебно-боевой самолет Як-130. По предварительной версии, у самолета отказали двигатели. Оба пилота, уведя самолет от жилых домов, катапультировались. Боевая машина упала в поле и полностью сгорела. Стоимость Як-130 составила около 15 млн долларов.

До конца неясно, что, а главное — когда произошло с боевым вертолетом Ка-52, у которого был якобы зафиксирован сход неуправляемого реактивного снаряда. Видеозапись инцидента появилась в интернете 19 сентября.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По сведениям Минобороны России, на видеокадрах, которые распространяются в Сети, зафиксирован другой случай — тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей.

Военные сообщили, что в системе наведения вертолета произошел сбой, и она ошибочно захватила цель. В результате НАР попал в грузовой автомобиль, людей в нем на тот момент не было.

Угроза для НАТО? Это вряд ли

Учения «Запад-2017» вызвали глубокую озабоченность соседей, доходившую порой до совсем уже фантастических домыслов, таких как заявление министра обороны Польши Антони Мачеревича, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» будет применяться ядерное оружие.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На самом деле опасаться той группировки войск, которая была задействована в учениях, НАТО точно не стоит. У альянса, который поддерживают США, сил в Европе предостаточно.

В 2017 году американцы перебросили в Старый Свет одну тяжелую бригаду, которая находится там на постоянной основе (распределена по одному батальону в районе немецко-польской границы, стран Балтии и Румынии).



Фото: kievreporter.com

В Германии находятся две бригады США (Stryker brigade combat team и легкая). Не стоит забывать о силах быстрого реагирования НАТО, которые по большей части включены в три дивизии армии ФРГ (одиннадцать бригад).

Ну и еще в 2016 году альянс принял решение дислоцировать в Прибалтике до четырех отдельных батальонов различных стран НАТО, которые будут там находиться на ротационной основе. К этому стоит прибавить еще и польскую армию, располагающую значительными силами. Этого более чем достаточно для нейтрализации любых угроз, которые могли бы исходить от собранной для учений группировки российско-белорусской армии.

«Терминаторы» и «объект 188М»

Учения «Запад-2017» отметились большим количеством новейшей боевой техники, за применением некоторых образцов — БМПТ «Терминатор», танков Т-90М и Т-80БВМ — наблюдал на Лужском артиллерийском полигоне лично Владимир Путин.



Т-90М («изделие 188М») и БМПТ «Терминатор». Фото: Минобороны России

В Беларуси россияне продемонстрировали возможности танка Т-72Б3 с дополнительной защитой. Надо сказать, реклама удалась, и танк понравился Александру Лукашенко, который высказал пожелание иметь побольше таких машин в белорусской армии.

Если внимательно смотреть видео , то можно увидеть отражение сирийского опыта в ведении боевых действий.



Изображение: youtube.com

Например, поддержку атакующим огнем оказывали зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит». ЗАК представляет собой зенитную установку ЗУ-23−2, установленную в кузов полноприводного грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал».

В небе во время учений можно было наблюдать такие новинки, как вертолеты Ка-52 и Ми-28Н «Ночной охотник».

Обе машины были опробованы в боях с террористами в Сирии, а полученный опыт наверняка был систематизирован и учтен во время учений.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В учениях «Запад-2017» были задействованы и истребители поколения 4++ Су-35С (был недавно принят на вооружение) и фронтовой бомбардировщик Су-34. Обе эти машины были опробованы в Сирии и заслужили высокие оценки летчиков.