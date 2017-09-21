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Потери на миллионы долларов и новая техника: самые важные моменты "Запад-2017"
Прошедшие российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» отметились чередой происшествий, вызвали небывалый ажиотаж в СМИ. Вспоминаем, какую технику показали нам на учениях, и какие инциденты с ней произошли.
Многомилионные потери техники во время учений
Повреждения техники в ходе учений — дело обычное. Но
Полученные повреждения фюзеляжа оказались настолько тяжелыми, что самолет восстановлению не подлежит. Кстати, на Ту-22М3 возложена сложная задача: прорыв ПВО типа «Иджис» (за свои возможности модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО»).
Следующей жертвой учений стал учебно-боевой
До конца неясно, что, а главное — когда
По
Военные сообщили, что в системе наведения вертолета произошел сбой, и она ошибочно захватила цель. В результате НАР попал в грузовой автомобиль, людей в нем на тот момент не было.
Угроза для НАТО? Это вряд ли
Учения «Запад-2017» вызвали глубокую озабоченность соседей, доходившую порой до совсем уже фантастических домыслов, таких как
На самом деле опасаться той группировки войск, которая была задействована в учениях, НАТО точно не стоит. У альянса, который поддерживают США, сил в Европе предостаточно.
В 2017 году американцы
В Германии
Ну и еще в 2016 году альянс принял
«Терминаторы» и «объект 188М»
Учения «Запад-2017» отметились большим количеством новейшей боевой техники, за применением некоторых образцов — БМПТ «Терминатор», танков Т-90М и Т-80БВМ — наблюдал на Лужском артиллерийском полигоне лично Владимир Путин.
В Беларуси россияне продемонстрировали возможности танка Т-72Б3 с дополнительной защитой. Надо сказать, реклама удалась, и танк понравился Александру Лукашенко, который высказал пожелание иметь побольше таких машин в белорусской армии.
Например, поддержку атакующим огнем оказывали зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит». ЗАК представляет собой зенитную установку ЗУ-23−2, установленную в кузов полноприводного грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал».
В небе во время учений можно было наблюдать такие новинки, как вертолеты Ка-52 и Ми-28Н «Ночной охотник».
Обе машины были опробованы в боях с террористами в Сирии, а полученный опыт наверняка был систематизирован и учтен во время учений.
В учениях «Запад-2017» были задействованы и истребители поколения 4++ Су-35С (был недавно принят на вооружение) и фронтовой бомбардировщик Су-34. Обе эти машины были опробованы в Сирии и заслужили высокие оценки летчиков.
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Прошедшие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" отметились чередой происшествий и вызвали небывалый ажиотаж в СМИ.
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