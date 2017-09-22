Бесплатные квартиры для многодетных и обменники-автоматы: что нового в банках

На этой неделе банки продолжили «приводить в порядок» ставки по депозитам после снижения ставки рефинансирования, однако уже не так активно, как раньше. Но были и другие новости, которые могут быть полезны вашему кошельку.

Первые бесплатные квартиры для многодетных



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На этой неделе Беларусбанк выдал первые кредиты на адресное субсидирование жилья. Если говорить просто: банк выдает кредит под низкий процент нуждающимся, а государство погашает его за них частично или полностью. Например, семье из Иваново платить банку ничего не придется: если детей четверо, долг перед банком ляжет на государство. Адресное субсидирование жилья также предложил на этой неделе и БПС-Сбербанк.

Заправляя одну машину, можно выиграть другую

Такую возможность предлагают клиентам Альфа-Банка, которые имеют две карточки: одна — Masterсard, а другая — карта лояльности Беларуснефти. На кону новый Ford Focus.

А Белорусский народный банк тем временем открыл вторую заправку для электромобилей. Подзарядиться бесплатно возле отделения банка на проспекте Незвисимости, 87а может любой владелец современного авто.

Валюту можно поменять без кассира

Сделать это круглосуточно теперь можно и в Национальном аэропорту «Минск». Там Приорбанк установил обменник-автомат. В нем можно поменять российские рубли, доллары и евро на белорусские рубли. Терминал выдает и купюры (самая крупная — 50 рублей), и монеты (20, 50 копеек и 1 рубль). А вот сдачу получить в этой умной машине будет нельзя.

Лимиты на снятие наличных



Изображение: nsn.fm

Ограничения по снятию наличных с карточек Visa ввел ВТБ-Банк. Но работать они будут только в так называемых опасных странах (например, Индия, Китай, Таиланд и другие). В сутки в тамошних банкоматах можно будет снять 200 рублей (100 долларов или евро, 7 тысяч российских рублей — в зависимости от валюты счета) и провести не более 4 операций.

Вип-карточка по цене обычной

Открыть Mastercard Gold по цене Mastercard Standart предлагает Франсабанк. Эта акция уже действует и сейчас банк решил продлить ее до 31 октября.

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