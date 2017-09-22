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Бесплатные квартиры для многодетных и обменники-автоматы: что нового в банках

23.09.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе банки продолжили «приводить в порядок» ставки по депозитам после снижения ставки рефинансирования, однако уже не так активно, как раньше. Но были и другие новости, которые могут быть полезны вашему кошельку.

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Первые бесплатные квартиры для многодетных


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На этой неделе Беларусбанк выдал первые кредиты на адресное субсидирование жилья. Если говорить просто: банк выдает кредит под низкий процент нуждающимся, а государство погашает его за них частично или полностью. Например, семье из Иваново платить банку ничего не придется: если детей четверо, долг перед банком ляжет на государство. Адресное субсидирование жилья также предложил на этой неделе и БПС-Сбербанк.

Заправляя одну машину, можно выиграть другую

Такую возможность предлагают клиентам Альфа-Банка, которые имеют две карточки: одна — Masterсard, а другая — карта лояльности Беларуснефти. На кону новый Ford Focus.

А Белорусский народный банк тем временем открыл вторую заправку для электромобилей. Подзарядиться бесплатно возле отделения банка на проспекте Незвисимости, 87а может любой владелец современного авто.

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Валюту можно поменять без кассира

Сделать это круглосуточно теперь можно и в Национальном аэропорту «Минск». Там Приорбанк установил обменник-автомат. В нем можно поменять российские рубли, доллары и евро на белорусские рубли. Терминал выдает и купюры (самая крупная — 50 рублей), и монеты (20, 50 копеек и 1 рубль). А вот сдачу получить в этой умной машине будет нельзя.

Лимиты на снятие наличных


Изображение: nsn.fm

Ограничения по снятию наличных с карточек Visa ввел ВТБ-Банк. Но работать они будут только в так называемых опасных странах (например, Индия, Китай, Таиланд и другие). В сутки в тамошних банкоматах можно будет снять 200 рублей (100 долларов или евро, 7 тысяч российских рублей — в зависимости от валюты счета) и провести не более 4 операций.

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Вип-карточка по цене обычной

Открыть Mastercard Gold по цене Mastercard Standart предлагает Франсабанк. Эта акция уже действует и сейчас банк решил продлить ее до 31 октября.

Обращаем внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция включает в него новости по своему усмотрению.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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