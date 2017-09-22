Бесплатные квартиры для многодетных и обменники-автоматы: что нового в банках

На этой неделе банки продолжили «приводить в порядок» ставки по депозитам после снижения ставки рефинансирования, однако уже не так активно, как раньше. Но были и другие новости, которые могут быть полезны вашему кошельку.
На этой неделе Беларусбанквыдал первые кредиты на адресное субсидирование жилья. Если говорить просто: банк выдает кредит под низкий процент нуждающимся, а государство погашает его за них частично или полностью. Например, семье из Иваново платить банку ничего не придется: если детей четверо, долг перед банком ляжет на государство. Адресное субсидирование жилья также предложил на этой неделе и БПС-Сбербанк.
Заправляя одну машину, можно выиграть другую
Такую возможность предлагают клиентам Альфа-Банка, которые имеют две карточки: одна — Masterсard, а другая — карта лояльности Беларуснефти. На кону новый Ford Focus.
А Белорусский народный банк тем временем открыл вторую заправку для электромобилей. Подзарядиться бесплатно возле отделения банка на проспекте Незвисимости, 87а может любой владелец современного авто.
Сделать это круглосуточно теперь можно и в Национальном аэропорту «Минск». Там Приорбанкустановил обменник-автомат. В нем можно поменять российские рубли, доллары и евро на белорусские рубли. Терминал выдает и купюры (самая крупная — 50 рублей), и монеты (20, 50 копеек и 1 рубль). А вот сдачу получить в этой умной машине будет нельзя.
Лимиты на снятие наличных
Ограничения по снятию наличных с карточек Visa ввелВТБ-Банк. Но работать они будут только в так называемых опасных странах (например, Индия, Китай, Таиланд и другие). В сутки в тамошних банкоматах можно будет снять 200 рублей (100 долларов или евро, 7 тысяч российских рублей — в зависимости от валюты счета) и провести не более 4 операций.
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