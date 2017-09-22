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Минское "Динамо" играет в гостях с "Сибирью". Мультимедийный онлайн TUT!

23.09.2017 13:16 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. В Новосибирске подопечные Горди Дуайера сыграют с местной «Сибирью».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В четверг минчане уступили в Астане «Барысу» и вновь покинули зону плей-офф. «Сибирь» домашнюю серию начала с поражения от московского «Динамо» (0:2). Сейчас подопечные бывшего главного тренера жлобинского «Металлурга» Павла Зубова располагаются на восьмой строчке Восточной конференции.

«Сибирь»: Салак (Рейзвих); Наумов — Верещагин, Сигарев — Закриссон — Бергстрем; Алексеев — Игнатнович, Юньков — Шаров — Энлунд; Демидов — Макаров, Зырянов — Основин — Санников; Ткаченко — Горбунов — Первушин; Воробьев.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Шинкевич, Сиклли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Лингле — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Знахаренко, Гаврус — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Шарангович, Буйницкий.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийную онлайн-трансляцию матча.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. В Новосибирске подопечные Горди Дуайера сыграют с местной "Сибирью".

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