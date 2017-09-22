Субботнее утро жители и дачники деревни Севостьяновичи под Могилевом встретили с лопатами наперевес. Устав ждать, когда им отремонтируют улицу, люди сами вызвались стать «дорожниками» и сделать ямочный ремонт.





Улица Центральная в Севостьяновичах утром 23 сентября больше напоминает стройку, чем тихий уголок дачников и сельчан. На дороге — чуть более десятка людей. Все — с лопатами. Вдалеке гудит погрузчик. Одно отличие от привычного белорусу процесса любого строительства — все работают, никаких перекуров.

— Да мы уже почти все сделали — минут за 40 управились, — говорит Дмитрий, забрасывая в последнюю из ближайших ям лопату асфальтогранулята. — Материала мало привезли — нужно еще столько же. Там только в одну яму кубов двадцать песка засыпали.





В течение недели «Могилевоблдорстрой» привез на улицу Центральную примерно по 30 тонн песчано-гравийной смеси и асфальтогранулята. Этого хватило лишь на то, чтобы засыпать ямы на пятистах метрах дороги, да и то не все. По прикидкам новоиспеченных «дорожников», чтобы завершить все работы, нужно примерно еще столько же материалов.

Проблемы с дорогой у жителей Севостьяновичей начались около трех лет назад, говорят жители. Тогда вдоль улицы прокладывали канализационные трубы. Экскаватор и грузовики, которые ездили через деревню, окончательно разбили старый асфальт.

Координатор кампании «За дороги Могилев» Илья Полонников, у которого в Севостьяновичах дача, взял инициативу в свои руки. Он начал писать письма дорожникам с просьбами отремонтировать улицу.





— Активно начали требовать ремонта где-то в мае. Подловили момент, когда облисполком заявил, что выделены дополнительные деньги на ремонт дорог. Письма дорожникам ничего не дали, конечно, поэтому с помощью председателя сельисполкома мы инициировали собрание жителей улицы, на котором решили: нужно делать все самим, — рассказывает могилевчанин.

Навстречу сельчанам пошел директор «Могилевоблдорстроя». Узнав, что жители готовы махать лопатами сами, он выделил им материалы и технику.

— По сравнению с другими деревнями у нас дорога неплохая, можно даже сказать, хорошая — есть такие населенные пункты, что по ним и летом на тракторе не проедешь, — говорит Илья Полонников. — Но мы платим налоги на дороги, а потому имеем право хотя бы на нормальный ямочный ремонт. Приходится делать его самим. Но согласитесь, это лучше, чем просто жаловаться.









































Асфальтогранулят разбрасывают лопатами и женщины. В ожидании очередной порции материала, которую везет погрузчик, они вспоминают бывшего председателя местного колхоза Николая Гончаренко, который 20 лет назад и проложил асфальт по всей деревне — даже подъезды во дворы заасфальтировали. До этого жителей и резиновые сапоги не спасали: перебирались через грязь по заборам и соседским крылечкам. После Гончаренко дорогой никто не занимался, говорят местные.

Когда дорогу разбили, сельчане и дачники пытались ее сами ремонтировать: возили тачками песок, уплотняли резиновыми кольцами от покрышек — помогало ненадолго.





— Автобус, чтобы обилетить пассажиров, останавливается у нас посреди дороги, потому что так обочина разбита, — рассказывает Петр Викторович. — А однажды рейсовый автобус так влетел в яму, что потерял бампер.

Дорога в Севостьяновичах находится на балансе «Могилевоблдорстроя», ее обслуживает ДРСУ № 128. У Ильи Полонникова есть ответ за подписью гендиректора Сергея Новикова о том, что в первом полугодии 2017 года здесь частично сделали ямочный ремонт: с нулевого до первого километра и с пятого до шестого.

— Есть в письме и обещание сделать ремонт на участке с 7-го по 10-й километр в сентябре, — показывает документ Илья Полонников. — Сегодня уже 23-е число.





Сельчане понимают, что ямочный ремонт — это временные меры, однако о замене асфальта на улице даже не заикаются, понимают, что это перспектива очень и очень далекая.

Жители Севостьяновичей хотят показать своим примером, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».















— Никто нам не поможет, кроме нас самих, — говорят местные.

Вечером на улицу Центральную в Севостьяновичах должен приехать специальный трактор и утрамбовать песчано-гравийную смесь и асфальтогранулят.



