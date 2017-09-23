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Белорусские волейболистки разгромили Грузию и вышли в плей-офф чемпионата Европы
Волейболистки сборной Беларуси разгромили команду Грузии в заключительном матче группового этапа финальной стадии чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира. Женский еврофорум проходит в Азербайджане и Грузии.
Грузия — Беларусь — 0:3 (8:25, 11:25, 12:25).
Напомним, что 22 сентября
Вне зависимости от результата оставшейся встречи в нашем квартете "В" между Хорватией и Италией сборная Беларуси обеспечила себе выход из группы. В первом раунде плей-офф. Следующий соперник белорусок определится в заключительном матче группы "D" Чехия - Голландия.
Положение команд в группе «В»:
1. Италия — 6 очков (2 матча; разница сетов 6−1)
2. Беларусь — 5 (3; 7−5)
3. Хорватия — 4 (2; 5−4)
4. Грузия — 0 (3; 1−9).
Победитель группы сразу получит путевку в четвертьфинал, команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в плей-офф с представителями группы «D», куда входят сборные Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.
Предварительный этап чемпионата Европы — 2017 проходит в трех городах. В столице Азербайджана Баку расквартированы группы «А» и «С», группу «D» принимает азербайджанский город Гянджа, а группа «В» дислоцируется в столице Грузии Тбилиси.
Начиная с плей-офф чемпионат Европы полностью переместится в Баку. Медальные матчи пройдут 1 октября.
Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).
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Волейболистки сборной Беларуси разгромили команду Грузии в заключительном матче группового этапа финальной стадии чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира.
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