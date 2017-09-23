Белорусские волейболистки разгромили Грузию и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Волейболистки сборной Беларуси разгромили команду Грузии в заключительном матче группового этапа финальной стадии чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира. Женский еврофорум проходит в Азербайджане и Грузии.

Грузия — Беларусь — 0:3 (8:25, 11:25, 12:25).

Напомним, что 22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9). А затем 23 сентября команда Беларуси уступила одному из фаворитов турнира сборной Италии - 1:3 (25:27, 18:25, 25:18, 21:25).

Вне зависимости от результата оставшейся встречи в нашем квартете "В" между Хорватией и Италией сборная Беларуси обеспечила себе выход из группы. В первом раунде плей-офф. Следующий соперник белорусок определится в заключительном матче группы "D" Чехия - Голландия.

Положение команд в группе «В»:

1. Италия — 6 очков (2 матча; разница сетов 6−1)

2. Беларусь — 5 (3; 7−5)

3. Хорватия — 4 (2; 5−4)

4. Грузия — 0 (3; 1−9).

Победитель группы сразу получит путевку в четвертьфинал, команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в плей-офф с представителями группы «D», куда входят сборные Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Предварительный этап чемпионата Европы — 2017 проходит в трех городах. В столице Азербайджана Баку расквартированы группы «А» и «С», группу «D» принимает азербайджанский город Гянджа, а группа «В» дислоцируется в столице Грузии Тбилиси.

Начиная с плей-офф чемпионат Европы полностью переместится в Баку. Медальные матчи пройдут 1 октября.

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).