ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские волейболистки разгромили Грузию и вышли в плей-офф чемпионата Европы

24.09.2017 17:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волейболистки сборной Беларуси разгромили команду Грузии в заключительном матче группового этапа финальной стадии чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира. Женский еврофорум проходит в Азербайджане и Грузии.

Грузия — Беларусь — 0:3 (8:25, 11:25, 12:25).

Напомним, что 22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9). А затем 23 сентября команда Беларуси уступила одному из фаворитов турнира сборной Италии - 1:3 (25:27, 18:25, 25:18, 21:25).

Вне зависимости от результата оставшейся встречи в нашем квартете "В" между Хорватией и Италией сборная Беларуси обеспечила себе выход из группы. В первом раунде плей-офф. Следующий соперник белорусок определится в заключительном матче группы "D" Чехия - Голландия.

Положение команд в группе «В»:

 

1. Италия — 6 очков (2 матча; разница сетов 6−1)

2. Беларусь — 5 (3; 7−5)

3. Хорватия — 4 (2; 5−4)

4. Грузия — 0 (3; 1−9).

Победитель группы сразу получит путевку в четвертьфинал, команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в плей-офф с представителями группы «D», куда входят сборные Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.

Предварительный этап чемпионата Европы — 2017 проходит в трех городах. В столице Азербайджана Баку расквартированы группы «А» и «С», группу «D» принимает азербайджанский город Гянджа, а группа «В» дислоцируется в столице Грузии Тбилиси.

Начиная с плей-офф чемпионат Европы полностью переместится в Баку. Медальные матчи пройдут 1 октября.

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки сборной Беларуси разгромили команду Грузии в заключительном матче группового этапа финальной стадии чемпионата Европы и вышли в плей-офф турнира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Танцующий трактор и площадь сыра: яркие моменты с 889-летия Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика