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СКА и БГК не выявили сильнейшего в матче чемпионата Беларуси

27.09.2017 21:53 — Разное | Tut.by  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bgk-meshkova.com

СКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 34:34 (16:21)

СКА: Мискевич, Мороз, Черников; Рабушко, Рудь, Сончик, Алехин (3), Сотник, Подшивалов (5), Кулеш (10), Кривенко, Ушал (3), Донцов (4), Вайлупов (4), Бохан (4), Бровко (1)

БГК: Мацкевич, Черепенько; Рутенко (2), Кулак (3), Шкуринский (7), Юринок (4), Потеко (1), Никуленков (2), Стойкович (5), Шумак, Проданович (1), Горак (1), Сельвесюк, Джорджич (3), Шилович (5), Астрашапкин.

Встреча двух главных фаворитов национального первенства в столичном Дворце спорта «Уручье» началась неожиданно — через пять минут после стартового свистка обладатели серебра минчане выигрывали у чемпионов страны со счетом 6:1. Однако затем брестчане заиграли в полную силу и к перерыву уже сами выигрывали с разницей в 5 мячей — 21:16.

Во второй половине встречи в основном лидировал БГК, но за 3 минуты до финальной сирены минчане вырвались вперед — 34:33. В оставшееся время гости сравняли счет, и в итоге соперники не выявили сильнейшего — 34:34.

Самым результативным в составе хозяев стал Владислав Кулеш, забросивший 10 мячей, у брестчан 7 мячей в активе Александра Шкуринского.

До этого минский СКА одержал 4 виктории в четырех проведенных встречах, БГК побеждал в трех предыдущих поединках.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси.

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