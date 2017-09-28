Средние зарплаты в самом богатом районе Беларуси в 2,7 раза больше, чем в самом бедном

Средняя зарплата белорусов в августе превысила 840 рублей. Но нашлось немало отраслей, где она в прошлом месяце снизилась — от ИТ-сферы до здравоохранения. При этом только в 43 районах средние заработки превысили 700 рублей.
Больше всех по-прежнему зарабатывают в Беларуси жители Солигорского района — 1 395,3 рубля. Реальная зарплата в этом районе в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5%. Для сравнения: в столице в среднем получают 1 138,3 рубля.
Вторую строчку среди районов с самыми высокими зарплатами занимает Минский — 1 017,7 рубля, а третье — Дзержинский (930,6 рубля).
Отметку в 900 рублей преодолели также Речицкий и Смолевичский районы — 924 и 918,7 рубля соответственно.
Топ районов с самыми высокими зарплатами, в августе
Район
Зарплата
Реальная зарплата к августу 2016-го, в %
Солигорский
1395,3
+12,5
Минский
1017,7
+3,5
Дзержинский
930,6
+4,7
Речицкий
924
+5,5
Смолевичский
918,7
+9,9
Мозырский
849,1
+8,6
Логойский
843
+9,6
Несвижский
823,9
+9,7
Гродненский
819,2
+9,1
Светлогорский
801,3
+6,3
Топ районов с самыми низкими зарплата по-прежнему возглавляет Шарковщинский, где в среднем получают 510 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем в жителей Солигорского района. Второе место в рейтинге районов с самыми низкими заработками занимает Ушачский (546,9 рубля), а третье — Лоевский (561 рубль).
Топ районов с самыми низкими зарплатами, в августе
Комментарии