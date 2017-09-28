Средние зарплаты в самом богатом районе Беларуси в 2,7 раза больше, чем в самом бедном

Средняя зарплата белорусов в августе превысила 840 рублей. Но нашлось немало отраслей, где она в прошлом месяце снизилась — от ИТ-сферы до здравоохранения. При этом только в 43 районах средние заработки превысили 700 рублей.





Больше всех по-прежнему зарабатывают в Беларуси жители Солигорского района — 1 395,3 рубля. Реальная зарплата в этом районе в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5%. Для сравнения: в столице в среднем получают 1 138,3 рубля.

Вторую строчку среди районов с самыми высокими зарплатами занимает Минский — 1 017,7 рубля, а третье — Дзержинский (930,6 рубля).

Отметку в 900 рублей преодолели также Речицкий и Смолевичский районы — 924 и 918,7 рубля соответственно.

Топ районов с самыми высокими зарплатами, в августе Район Зарплата Реальная зарплата к августу 2016-го, в % Солигорский 1395,3 +12,5 Минский 1017,7 +3,5 Дзержинский 930,6 +4,7 Речицкий 924 +5,5 Смолевичский 918,7 +9,9 Мозырский 849,1 +8,6 Логойский 843 +9,6 Несвижский 823,9 +9,7 Гродненский 819,2 +9,1 Светлогорский 801,3 +6,3

Топ районов с самыми низкими зарплата по-прежнему возглавляет Шарковщинский, где в среднем получают 510 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем в жителей Солигорского района. Второе место в рейтинге районов с самыми низкими заработками занимает Ушачский (546,9 рубля), а третье — Лоевский (561 рубль).

Топ районов с самыми низкими зарплатами, в августе Район Зарплата, рублей Реальная зарплата к августу 2016-го, в % Шарковщинский 510 +4,6 Ушачский 546,9 +1,6 Лоевский 561 +8 Миорский 564,6 +7,3 Браславский 567,2 +4,3 Бешенковичский 572 +5,4 Октябрьский 577 +2,8 Шумилинский 579,5 +3,2 Лиозненский 580,8 +2,6 Мстиславский 582,3 105,1