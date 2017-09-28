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Средние зарплаты в самом богатом районе Беларуси в 2,7 раза больше, чем в самом бедном

29.09.2017 12:06 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в августе превысила 840 рублей. Но нашлось немало отраслей, где она в прошлом месяце снизилась — от ИТ-сферы до здравоохранения. При этом только в 43 районах средние заработки превысили 700 рублей.


 

Больше всех по-прежнему зарабатывают в Беларуси жители Солигорского района — 1 395,3 рубля. Реальная зарплата в этом районе в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5%. Для сравнения: в столице в среднем получают 1 138,3 рубля.

Вторую строчку среди районов с самыми высокими зарплатами занимает Минский — 1 017,7 рубля, а третье — Дзержинский (930,6 рубля).

Отметку в 900 рублей преодолели также Речицкий и Смолевичский районы — 924 и 918,7 рубля соответственно.

Топ районов с самыми высокими зарплатами, в августе
Район Зарплата Реальная зарплата к августу 2016-го, в %

Солигорский

 1395,3

+12,5

Минский

 1017,7

+3,5

Дзержинский

 930,6

+4,7

Речицкий

 924

+5,5

Смолевичский

 918,7

+9,9

Мозырский

 849,1

+8,6

Логойский

 843

+9,6

Несвижский

 823,9

+9,7

Гродненский

 819,2

+9,1

Светлогорский

 801,3

+6,3

Топ районов с самыми низкими зарплата по-прежнему возглавляет Шарковщинский, где в среднем получают 510 рублей. Это в 2,7 раза меньше, чем в жителей Солигорского района. Второе место в рейтинге районов с самыми низкими заработками занимает Ушачский (546,9 рубля), а третье — Лоевский (561 рубль).

Топ районов с самыми низкими зарплатами, в августе
Район Зарплата, рублей Реальная зарплата к августу 2016-го, в %

Шарковщинский

 510

+4,6

Ушачский

 546,9

+1,6

Лоевский

 561

+8

Миорский

 564,6

+7,3

Браславский

 567,2

+4,3

Бешенковичский

 572

+5,4

Октябрьский

 577

+2,8

Шумилинский

 579,5

+3,2

Лиозненский

 580,8

+2,6

Мстиславский

 582,3

105,1
 
 
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