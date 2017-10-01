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Проверка СК: в Глубокском районе в пруду возле дома утонул ребенок

02.10.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мальчик вместе с отцом и дядей приехал погостить к бабушке и дедушке из Витебска в Глубокский район. 30 сентября он находился во дворе дома вместе с родственниками. Около 16.45 мальчик пропал из виду. Родственники принялись искать ребенка, а спустя 10 минут отец обнаружил его в пруду во дворе дома.

"Пруд не огражден, проход к нему свободный. На его краю имеется кладка, в конце которой в воде и был обнаружен малолетний. После обнаружения мальчика родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, по прибытию которой была констатирована смерть малолетнего", — сообщила Сахарова.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. По имеющейся информации семья, в которой проживал малолетний, характеризуется положительно. 

Следственный комитет обращает внимание взрослых: малолетние требуют к себе повышенного внимания. Не оставляйте детей без присмотра. Помните о правиле "вытянутой руки", когда ребенок должен быть всегда в поле зрения взрослых, отметила собеседница Sputnik.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала на радио Sputnik Беларусь подробности проверки по факту утопления 5-летнего мальчика...

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