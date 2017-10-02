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В пайках для российских военных нашли "неизвестные" таблетки
В пайках главного поставщика Минобороны России — компании «Военторг» — были найдены «неизвестные таблетки для дезинфекции воды». Об этом говорится в заключении Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора,
В каждом из пайков оказались три «неизвестные таблетки», обозначенные на ярлыке-вкладыше как «таблетки для дезинфекции воды». Согласно правилам, на каждой таблетке должны быть указаны наименование и дата изготовления, но этой информации не было.
А еще таблетки должны быть укомплектованы «в оригинальной упаковке изготовителя (блистерах) с вложением инструкции по применению указанного средства для обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды». Это требование тоже не было выполнено.
Кроме того, специалисты установили, что в пайке консервы «Свинина тушеная высший сорт» не доложили мяса. Вместо заявленной массовой доли мяса и жира 59% оказалось 35%. В «Каше перловой с говядиной», по мнению экспертов, не хватает белка.
Производит консервы Барышский мясокомбинат, блок-пакетом акций которого владеет управляющий имуществом Минобороны холдинг «Гарнизон». Его продукция в пайках для силовиков и раньше вызывала много нареканий. Например, пайки для Росгвадии, которые производило это предприятие в прошлом году, были признаны негодными в пищу.
А в августе этого года «Военторг» закупил у Барышского мясокомбината свыше 4 млн пайков на сумму более 2,5 млрд российских рублей (43,1 миллиона долларов). Из них, как заключала Главная военная прокуратура, полмиллиона пайков на 321 млн руб. (5,5 млн долларов) оказались непригодными в пищу.
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В каждом из пайков оказались три "неизвестные таблетки", обозначенные на ярлыке-вкладыше как "таблетки для дезинфекции воды".
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