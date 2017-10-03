Выглядеть так же эффектно, как модели с миланских показов, и при этом не потратить целое состояние на гардероб? Карта рассрочки № 1 «Халва» и LADY.TUT.BY докажут, что это реально! В проекте « Открываем моду вместе » мы научимся создавать стильный и модный образ из вещей, которые найдем в белорусских магазинах. Стилисты расскажут, как адаптировать модные тенденции «от кутюр» к реальной жизни, быть в тренде, выглядеть дорого — и при этом не разориться. В этом выпуске поговорим о повседневном стиле.

Наши эксперты — фэшн-блогеры Татьяна Щербакова и Илья Трифоненков. Татьяна участвовала в проекте «Леди Блог» на LADY.TUT.BY, а также ведет свой эккаунт в Instagram. Илья уже более 5 лет также занимается собственным проектом , в рамках которого сотрудничает с мировыми брендами.

Мы получили более 60 заявок на участие в проекте — и отобрали 4 героев (трех девушек и одного парня). Для каждого из них стилисты подобрали 5 «луков». Таким образом, в серии из 4-х материалов мы увидим «бизнес», «вечерний» и «повседневный» стили для нее и «миксованный» вариант для него. В проекте участвуют только магазины-партнеры «Халвы», а это значит, что вы точно будете знать стоимость вещей и срок рассрочки. И еще одна задачка для наших стилистов — уложиться в 600 рублей для каждого образа.

Наша первая участница — молодая мама Ирина Кутузова. Для нее мы составим повседневные, или сasual, образы. С английского «кэжуал» переводится как «простой», «непринужденный». Такой стиль предполагает комфорт и удобство и позволяет сочетать практически любые вещи. Исключение — предметы одежды с блестками, пайетками и другим излишне праздничным декором. Гардероб в повседневном стиле подойдет как для прогулок, так и походов на работу (в этом случае мы говорим о smart casual — более утонченном и классическом стиле).





«Я только что вышедший из декрета в люди интернет-маркетолог без единого приличного делового, вечернего и повседневного романтичного наряда. Все жутко устарело за три года», — с юмором рассказывает о себе Ирина.

В гардеробе нашей героини явный дисбаланс. Основную долю занимают кроссовки и джинсы, а вот платья и туфли — совсем немного. Многие вещи при этом не носятся вообще. А еще Ирина не знает, где одеться в Беларуси, так как раньше делала это за рубежом.





Ирина демонстрирует несколько комплектов из собственного гардероба. Стилист и фэшн-блогер Татьяна Щербакова все фиксирует и дает экспертные комментарии:













— В первом образе выбивается юбка. Она не подходит ни по форме, ни по цвету. Я предложила бы глухой синий оттенок, не такой яркий. Колготки также стоит заменить на плотные серые или черные: прозрачные выставляют ноги в невыгодном свете. Гольф отличный. А вот куртка не то спортивная, не то классическая: лучше выбирать вещи, где стиль четко прочитывается. Брошь здесь выглядит лишней.













— По второму комплекту вопросов меньше. На мой взгляд, верху не хватает спортивности. Хорошо будет смотреться, если вместо куртки использовать бомбер или объемный пуховик.













— Третий образ подобран хорошо. Пальто, джинсы, кроссовки, рюкзак… все гармонирует. Стоит заменить шапку. Она выбивается по цвету. Предлагаю также заменить футболку на вариант с вырезом поменьше: эта смотрится слишком по-летнему. По цвету лучше бы подошла темно-зеленая или серая майка.

Подбор образов начинаем с макияжа и прически. Парикмахер предложил Ирине поэкспериментировать, и молодая мама, не долго думая, согласилась.











Работа стилиста заключается не только в примерке. Важно понять характер героини, учесть и обыграть особенности ее фигуры. Судя по подготовительному этапу наша первая героиня достаточно легко откликается на смелые идеи. Работать с Ириной было достаточно просто.

Представляем вам повседневный гардероб, подобранный с помощью Татьяны Щербаковой.

— При его составлении я учитывала особенности фигуры нашей героини, — объясняет Татьяна Щербакова. — У нее тип фигуры «прямоугольник», поэтому важно было подчеркнуть талию. И, конечно, учитывали ее образ жизни. Ирина — молодая мама, при этом ходит на работу, где нет жесткого дресс-кода. Гардероб должен подходить и для офиса, и для прогулок с ребенком.

Образ № 1. Кожаная юбка и джинсовка на меху













Джинсовка Colin’s 169.90 руб.

Юбка Sister’s 54.50 руб.

Водолазка Colin’s 49.90 руб.

Ремень Colin’s 16.90 руб.

Туфли Respect 199.00 руб.

Сумка Respect 59.00 руб.

(Кепи — собственность стилиста)

Стоимость образа: 549.20 руб.

Ежемесячный платеж 1−2 месяцы — 222.52 руб.

Ежемесячный платеж 3-й месяц — 104.17 руб.

— Повседневный образ должен быть комфортным и теплым. В этом варианте можно и на прогулку, и в кино, и за ребенком в сад. В качестве верхней одежды выбираем джинсовку на меху, очень актуальную в этом сезоне. Она классического синего цвета и размера «оверсайз». Подпоясываем ее ремнем: так мы подчеркиваем талию и добавляем стиля. Под низ — обычная водолазка, которая никогда не выходит из моды, — комментирует Татьяна.

Первый образ легко уложился в отведенный лимит 600 рублей. «Халвой» вы можете платить в рассрочку в магазинах-партнерах. Befree и Colin’s предлагают рассрочку 2 месяца. Мегатоп, Respect, Next и Sister’s — 3 месяца. Проценты по рассрочке оплачивает магазин, а клиент пользуется деньгами банка бесплатно. Для простоты понимания под каждым образом приведен средний ежемесячный платеж за комплект.

Советы стилиста: 1. Уравновесить объемный верх стилист предлагает кожаной юбкой-карандаш. Кожаные юбки-миди, к слову, мелькали на показе Fendi. 2. Водолазку лучше заправить не полностью, а только край — этим создаем модный нынче эффект небрежности. 3. Следуем правилу трех цветов. В данном образе это синий, черный и серый. И создаем эффект градиента: от светлых тонов сверху переходим к темным снизу. 4. Последний штрих — кепи. Кепки и береты сейчас в тренде, поэтому смело добавляйте их в свои образы.

Дополняем комплект удобными туфлями в мужском стиле — брогги — и сумочкой кросс-боди.

— Жизнь в мегаполисе обязывает нас быть мобильными. Эта особенность отражается в том числе и с гардеробе. Хорошо, когда одежда «живет» в разных стилях. Смотрите: достаточно снять джинсовку, и образ из повседневного превратится максимально близко к деловому, — подсказывает Татьяна.

Образ № 2. Серое пальто и красный шарф













Пальто Sister’s 295.00 руб.

Шарф Next 60.98 руб.

Юбка Next 94.99 руб.

Рубашка Colin’s 49.90 руб.

Обувь Мегатоп 105.95 руб.

(Сумка — собственность стилиста)

Стоимость образа: 606.82 руб.

Ежемесячный платеж 1−2 месяцы — 210.59 руб.

Ежемесячный платеж 3-й месяц — 185.64 руб.

— В этом образе присутствует сразу несколько трендов: цветовое сочетание (серый и красный), клетка. Пальто выбираем классической длины: укороченные модели уже выходят из моды. Чтобы придать небрежности, подкасываем слегка рукава, — поясняет Татьяна.

Советы стилиста: 1. С короткой клетчатой юбкой сочетаем светло-голубую рубашку: она смотрится более повседневно, чем белая. 2. Обувь грубая, в стиле гранж (такая тенденция прослеживается в коллекциях Christian Dior, Alexander Wang, Hermes). При этом, поскольку наша героиня миниатюрная, ботинки не должны быть слишком массивными, чтобы не утяжелять образ. Отказываемся от сапог до колен под короткую юбку: они делают фигуру короче, визуально уменьшаяя рост. Высоким девушкам еще позволительно, а низким, меньше 165 см, лучше выбрать ботинки по щиколотку. В моде также обувь со шнуровкой, толстым каблуком, «тракторной» подошвой. 3. Шарф состоит накидывать небрежно. Забудьте о видео «50 способ завязать шарф»! Такой аксессуар — отличный способ вписать в гардероб оттенок «гренадин», который институт цвета Pantone называет одним из главных цветов этой осени. 4. Колготки берем в тон обуви. Это делает образ более целостным.

— Выглядеть модно не значит надеть на себя все тренды. Стиль заключается в деталях, — наставляет стилист.

Образ № 3. Трикотажное платье и косуха













Косуха Befree 122.49 руб.

Платье Befree 69.99 руб.

Туфли Respect 199.00 руб.

Берет Befree 19.59 руб.

Сумка Sister’s 39.50 руб.

Стоимость образа: 450.57 руб.

Ежемесячный платеж 1−2 месяцы — 185.54 руб.

Ежемесячный платеж 3-й месяц — 79.5 руб.

— Трикотаж в тренде. Это платье за счет разной вязки смотрится, как комплект. Другие его плюсы — плиссировка и модный цвет. Косуха уже стала классикой: она будет актуальна еще не один сезон. Этот элемент должен быть в гардеробе каждой девушки, — говорит Татьяна.

Советы стилиста: 1. При покупке обращайте внимание на фурнитуру куртки — с серебряной вещь выглядит дороже. 2. Косуху можно носить и в качестве жакета. Современная мода позволяет надевать ее под пальто. Так что холода не повод прятать кожанку в шкаф.

Про актуальность беретов мы уже говорили. В осенне-зимней коллекции Dior этот головной убор занял центральное место. К мэтрам стоит прислушиваться. Мы выбрали берет благородного серого цвета — одного из главных оттенков осени.

Образ № 4. Объемный пуховик и брюки













Куртка Befree 97.99 руб.

Водолазка Befree 34.99 руб.

Брюки Befree 59.49 руб.

Ботинки Мегатоп 95.95 руб.

Рюкзак Respect 59.00 руб.

(Кепка — собственность стилиста)

Стоимость образа: 347.42 руб.

Ежемесячный платеж 1−2 месяцы — 147.89 руб.

Ежемесячный платеж 3-й месяц — 51.65 руб.

— Этот «лук» в стиле спорт-шик. Укороченный пуховик идеален сразу по нескольким параметрам: объем, цвет «гренадин», крупный спортивный замок, отсутствие меха. Материал хорош тем, что он без блеска, матовый — за счет этого вещь выглядит дороже. Под пуховиком стандартная серая водолазка с горлом и классические брюки. Брюки правильной длины (по щиколотку) и модного принта «гусиная лапка», — комментирует фэшн-блогер.

Советы стилиста: 1. Покупая брюки, нужно позаботиться, чтобы к ним было минимум два варианта верха из вашего гардероба. Лучше приобретать сразу образ, иначе отдельно купленная вещь рискует так и остаться висеть в шкафе. 2. Черная обувь не прощает ошибок. Если остальные вещи в образе светлее, она может «скрадывать» рост. Чтобы избежать этого эффекта, добавляем к образу черную кепку. Обувь и головной убор одного цвета — хитрый прием, который позволяет сбалансировать образ. 3. Если хотите выглядеть дорого, выбирайте минималистичные вещи.

— Бюджетные бренды зачастую грешат использованием лишних деталей, — говорит Татьяна. — Если просмотреть на пуховики из осенних коллекций Balenciaga, Hugo Boss, Nina Ricci, то мы как раз увидим однотонные модели практически без декора.

Образ дополняем грубыми туфлями с красной подошвой. Маленький рюкзак также хорошо вписывается в стиль спорт-шик.

Образ № 5. Многослойный













Косуха Вefree 122.49 руб.

Водолазка Befree 34.99 руб.

Платье Befree 104.99 руб.

Джинсы Befree 69.99 руб.

Ботинки Мегатоп 105.95 руб.

Берет Befree 19.59 руб.

Стоимость образа: 458 руб.

Ежемесячный платеж 1−2 месяцы — 211.34 руб.

Ежемесячный платеж 3-й месяц — 35.32 руб.

— Многослойность очень актуальна, — подчеркивает фэшн-блогер. — Продлеваем жизнь летнему платью: надеваем под него джинсы-скинни и водолазку. Наверх можно накинуть косуху. Стильно и тепло. Опять же придерживаемся правила трех цветов. Здесь это синий, черный и серый.

Совет стилиста о том, как составить многослойный образ: Если платье летящее, как в нашем случае, берем узкие джинсы. Если обыгрываем прямое платье-халат, то лучше подойдут джинсы-клеш. Важный момент: платье обязательно должно быть ниже колена, иначе рискуете из разряда модниц попасть в деревенщины.

— Многослойный лук хорош тем, что он многофункционален. Например, когда на улице тепло, джинсы можно заменить колготами, — отмечает эксперт.

В этом образе есть и еще несколько трендов: клетка, необработанный край джинсов, серый берет, ассиметрия подола платья.

— Выглядит очень стильно. Получилось сочетание романтики и гранжа, — говорит Татьяна. — А ведь на Ирине надеты базовые вещи!

После составления всех образов Татьяна осталась довольна результатами.

— Ирина теперь выглядит более свежо. Образы универсальные и легко вписываются в гардероб современной мамы. Считаю, дети должны видеть маму именно такой — красивой и стильной.

А что думает о новых образах сама Ирина? Слово героине:

— Мое представление о стиле изменилось. Получилось нескучно. Хотя я сама такие вещи в магазине никогда бы не выбрала: я бы не подумала, что их можно так сочетать! На голове я привыкла носить обычные шапки, многослойные образы не составляла. Длинного серого пальто и косухи в моем гардеробе тоже не было. Понравились все образы. Но в первом все же чувствовала себя некомфортно: юбка такой длины — не мое, хотя смотрится красиво.

А какой новый образ, вы считаете, идет Ирине больше всего? Голосуйте за понравившийся комлект!

Комплект, который наберет больше всего читательских голосов, героиня проекта получит в подарок. Голосование продлится три дня и закончится 6 октября в 9.00.

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