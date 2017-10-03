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Под Добрушем женщина выпала из прицепа трактора и ее переехали два автомобиля

04.10.2017 17:13 — Разное | Tut.by  
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3 октября около семи часов вечера в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что на трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин неустановленный автомобиль насмерть сбил женщину. Прибывшим на место ДТП инспекторам пришлось не один час распутывать цепочку предшествовавших аварии событий. В ГАИ рассказали подробности.

На обочине у места происшествия сотрудников ГАИ встретили водители двух автомобилей. Один мужчина озвучил правоохранителям свою версию случившегося — лежащую на дороге женщину сбила неустановленная фура, которая скрылась, а уже следом за большегрузом наезд совершил и он.

Однако, осмотрев место происшествия, госавтоинспекторы пришли к выводу, что наезда фурой на женщину не было. Тогда водитель придумал новую версию: ехал по дороге и заметил лежащего человека. Объехав его, остановился на обочине и, чтобы обозначить препятствие, решил достать из багажника знак аварийной обстановки. Однако не успел — наезд на женщину совершил ехавший следом автомобиль.

И только позже, когда правоохранители осмотрели автомобиль и заметили характерные повреждения, водитель признался, что именно он совершил наезд на женщину, а после двигавшийся сзади второй автомобиль уже наехал на нее повторно.

Вскоре стало понятно и то, откуда на трассе взялась женщина. Выяснилось, что она ехала в полуприцепе трактора и в какой-то момент вывалилась на дорогу прямо под колеса авто. Установлено, что за рулем сельхозтехники находился пьяный бесправник. Какие меры будут предприняты к нему, пока решают следователи. А вот в отношении водителя, сбившего первым лежащую на дороге женщину, уже возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Прибывшим на место ДТП госавтоинспеторам пришлось не один час распутывать цепочку происшествия и устанавливать виновных в нем. Но и сейчас о восстановлении...

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