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Восемь уголовных дел возбуждено в связи с гибелью Коржича в Печах

17.10.2017 16:34 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело по факту гибели солдата-срочника Александра Коржича в Печах принято к производству Следственным комитетом Беларуси. Возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в данный момент они заключены под стражу.

Задержанных подозревают в дедовщине, злоупотреблении властью и мошенничестве. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 455 УК (превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием либо совершенное с применением оружия). А также по ст. 443, 455, 209 УК.

Статья 443 УК предусматривает ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, статья 209 – за мошенничество.

Уголовные дела соединены в одном производстве, создана единая следственная группа.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Причем его обнаружили в подвале через несколько дней после смерти.

Дело о гибели солдата-срочника Коржича в Печах Александр Лукашенко взял под личный контроль.

Фото kp.by

 
 
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Уголовное дело о гибели солдата-срочника Александра Коржича в Печах принято к производству Следственным комитетом Беларуси. Возбуждено 8 уголовных дел в...

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