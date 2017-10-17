Башенный кран упал на машину - водитель выжил чудом

Башенный кран упал на автомобиль, который двигался по дороге в провинцию Гуандун в Южном Китае 17 октября 2017 года и практически разделил его на две части.

Водитель чудом выжил и сумел самостоятельно выбраться из машины через крышу. Он отделался переломом правой лодыжки и сейчас находится в госпитале.