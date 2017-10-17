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Піліп Беспамылковы в новом ролике призывает "сжигать жир"

18.10.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Піліп Беспамылковы на самом деле — Юрий Юрченко, бывший белорусский футболист. В 2007 году Юрченко был основным игроком юношеской сборной Беларуси.

Спортивную карьеру будущий исполнитель прекратил в 2013 году. Сейчас Юрченко живет и работает в Москве, но не забывает родной язык и культуру.

В новом белорусскоязычном музыкальном видео Филипп безошибочно призывает к здоровому образу жизни.

Согласно комментарию на канале YouTube, "Краіна Мараў" — проект, направленный на развитие, поддержку и охрану белорусского языка через творчество.

Первый клип "Мы любім бульбу" Піліпа Беспамылковага смотрите по ссылке >>

 
 
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Первый свой клип Піліп Беспамылковы представил публике в августе этого года, смотрите в новом видео мотивирующую историю от бывшего спортсмена.

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