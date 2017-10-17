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Шарапов и Кривошеев: надо ли легализовать коноплю в Беларуси
18.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусы собирают подписи за декриминализацию конопли, ссылаясь на опыт Германии, Австрии, Израиля, Польши, Австралии, Греции и других стран, где употребление конопли и ее производных разрешено в медицинских целях.
Радиоведущие Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов решили обсудить эту новость и поделиться своими соображениями по поводу этой инициативы.
© Pixabay
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"Когда-то Беларусь была лидером по производству и выращиванию конопли. Фамилии Конопляник, Конопелько очень распространены в нашей стране, и здесь нужно разделить курение марихуаны и использование конопляного масла, из конопли вообще можно много чего производить, включая канаты и биотопливо", — констатируют собеседники.
Александр Кривошеев поддерживает инициативную группу в части марихуаны, так как по его данным, алкогольное опьянение гораздо более опасно. Кроме того, количество преступлений, совершенных в этом состоянии, огромно.
Вячеслав Шарапов высказывает нейтральное отношение к этой ситуации, считая при этом, что любое курение ничего хорошего не приносит.
Употребление или хранение конопли и ее производных рассматривается белорусским законодательством как нарушение Уголовного кодекса.
Беседу Александра Кривошеева и Вячеслава Шарапова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Радиоведущие Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов высказали свое отношение к инициативе 4-х тысяч белорусов о легализации конопли и марихуаны.
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