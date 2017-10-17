Шарапов и Кривошеев: надо ли легализовать коноплю в Беларуси

Кривошеев и Шарапов: надо ли легализовать коноплю в Беларуси /

Белорусы собирают подписи за декриминализацию конопли, ссылаясь на опыт Германии, Австрии, Израиля, Польши, Австралии, Греции и других стран, где употребление конопли и ее производных разрешено в медицинских целях. На сайте электронных петиций собрано более 4-х тысяч подписей .

Радиоведущие Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов решили обсудить эту новость и поделиться своими соображениями по поводу этой инициативы.

"Когда-то Беларусь была лидером по производству и выращиванию конопли. Фамилии Конопляник, Конопелько очень распространены в нашей стране, и здесь нужно разделить курение марихуаны и использование конопляного масла, из конопли вообще можно много чего производить, включая канаты и биотопливо", — констатируют собеседники.

Александр Кривошеев поддерживает инициативную группу в части марихуаны, так как по его данным, алкогольное опьянение гораздо более опасно. Кроме того, количество преступлений, совершенных в этом состоянии, огромно.

Вячеслав Шарапов высказывает нейтральное отношение к этой ситуации, считая при этом, что любое курение ничего хорошего не приносит.

Употребление или хранение конопли и ее производных рассматривается белорусским законодательством как нарушение Уголовного кодекса.

Беседу Александра Кривошеева и Вячеслава Шарапова слушайте на радио Sputnik Беларусь.