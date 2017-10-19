«Белавиа» показала новую униформу

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Экипажи "Белавиа" встретят пассажиров в новой форменной одежде к осени 2018 года.

Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора национального авиаперевозчика Глеб Пархамович по итогам презентации коллекции, передает корреспондент БЕЛТА .

"Мы учитывали удобство, эстетичный вид, полноту коллекции. Сегодня была представлена лишь малая часть. Всего в ней около 40 элементов форменной одежды. И это только начало нашей плотной работы с дизайнером. Еще надо отработать все элементы, затратить немало времени, чтобы отшить одежду. Рассчитываем, что новую форменную одежду на наших сотрудниках пассажиры увидят где-то к осени 2018 года", - сказал Глеб Пархамович.

В прошлом году компания провела ребрендинг, и в том же ключе должна была выглядеть новая форменная одежда экипажа. Впервые отбор был проведен в необычном формате, для первоначального голосования были привлечены пользователи интернета, которые отобрали из 19 выставленных на голосование 15 коллекций. Затем в несколько этапов профессиональное жюри из числа работников компании и партнеров определило окончательного победителя.

"Форменную одежду надо смотреть вживую, и компания сознательно пошла на эти расходы по пошиву нескольких коллекций, чтобы посмотреть, что получиться, - пояснил Глеб Пархамович. - Кроме того, только работники компании могут по-настоящему оценить степень комфорта предложенных моделей".

Победителем стала команда белорусского бренда MUA. По словам руководителя команды Дарьи Соловьевой, создатели вдохновлялись всеми оттенками неба и учитывали пожелания авиакомпании. "Это целый месяц работы. Но и это только начало большого плавания, потому что эскизы включают не только одежду, но и обувь, аксессуары, бейджи, перчатки, кокарды, нагрудные значки. Работа предстоит очень большая", - сказала Дарья Соловьева.

