Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об обеспечении региональной группировки войск

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Госдума России сегодня ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.

В пояснительной записке указывается, что вступление документа в силу позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Вооруженных Сил, входящих в состав региональной группировки. Это положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между странами.