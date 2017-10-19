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Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об обеспечении региональной группировки войск
20.10.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
фото: tvc.ru
Госдума России сегодня ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.
Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.
В пояснительной записке указывается, что вступление документа в силу позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Вооруженных Сил, входящих в состав региональной группировки. Это положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между странами.
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Госдума России сегодня ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки...
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