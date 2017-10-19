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В ЕС заявили, что не будут вмешиваться в конфликт Испании и Каталонии
20.10.2017 17:23 — Разное | Ежедневник
фото: 3rm.info
Глава Европейского совета Дональд Туск дал понять, что в ЕС не будут вмешиваться в кризис с независимостью Каталонии в Испании.
"Нет места ни для какого посредничества, международной инициативы или действия", — цитирует Туска на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе ВВС.
Он добавил, что постоянно контактирует с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и ситуация в Испании его "беспокоит".
По словам главы Евросовета, дискуссия вокруг Каталонии не стоит в повестке дня лидеров ЕС.
Напомним, что 19 октября в 10 часов утра истек срок ультиматума, выдвинутого властями Испании лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону отказаться от объявления независимости региона.
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Глава Европейского совета Дональд Туск дал понять, что в ЕС не будут вмешиваться в кризис с независимостью Каталонии в Испании.
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