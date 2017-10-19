Словацкие военные проинспектировали артиллерийскую бригаду в Беларуси

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Военные инспекторы из Словении проинспектировали 111-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду, дислоцирующуюся в Беларуси, в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"С 16 по 19 октября в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе Беларуси посетила инспекционная группа Словацкой Республики с целью проведения инспекции воинской части вооруженных сил", — сообщили в пятницу Sputnik в оборонном ведомстве.

Отмечается, что военную часть для инспектирования словацкие военнослужащие выбрали самостоятельно.

По информации Минобороны, в ходе инспекции воинской части инспекторы подтвердили, что вооружение и военная техника соответствуют заявленному количеству.

В составе группы из Словакии также присутствовали военные инспекторы их Венгрии, Испании, США и Чехии.