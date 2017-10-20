С белоруской незадолго до выступления пообщалась корреспондент Sputnik на шоу "Ты супер! Танцы" Анна Неделько. Юная танцовщица рассказала, с каким номером она выступит на шоу.

По словам Каролины, она пребывает перед шоу в хорошем настроении. Белоруска вместе с ведущей даже исполнили элемент "цыганочки".

Кролина также рассказала о своих предпочтениях в танцах — ей нравится сальса, хип-хоп и подобное.

Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:

Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября, зрители увидели уже семь выпусков шоу. Восьмой выпуск начнется сегодня в 20:00.