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"Ты супер! Танцы": что исполнит на шоу белоруска Каролина Тумашевич
21.10.2017 12:56 — Разное | Sputnik Беларусь
С белоруской незадолго до выступления пообщалась корреспондент Sputnik на шоу "Ты супер! Танцы" Анна Неделько. Юная танцовщица рассказала, с каким номером она выступит на шоу.
По словам Каролины, она пребывает перед шоу в хорошем настроении. Белоруска вместе с ведущей даже исполнили элемент "цыганочки".
Кролина также рассказала о своих предпочтениях в танцах — ей нравится сальса, хип-хоп и подобное.
Вы можете проголосовать за белорусских участниц, Марию Радионову и Каролину Тумашевич:
Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября, зрители увидели уже семь выпусков шоу. Восьмой выпуск начнется сегодня в 20:00.
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Участница из Беларуси Каролина Тумашевич выступит в восьмом выпуске шоу "Ты супер! Танцы". Смотрите на видео, как участница готовится к конкурсу.
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