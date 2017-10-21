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Киркоров и "Я": кадры с юбилейного концерта российского певца в Минске

22.10.2017 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Юбилейная Программа "Я", приуроченная к 50-летию певца, прошла практически при полном аншлаге в "Минск-Арене. Зрители вызвали Киркорова на бис, активно подпевали ему знакомые шлягеры прошлых лет.

Киркоров и "Я": кадры с юбилейного концерта российского певца в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Юбилейный концерт Киркорова в Минске: на бис – в перьях и золоте

Отрывая концерт, певец рассказал, что первые его зарубежные гастроли были 30 лет назад и именно в Минск.

Организаторы минского концерта назвали его программу "Я", с которой он уже более полутора лет ездит по странам СНГ, "очень яркой, дерзкой и вне времени".

Киркоров за время концерта несколько раз менял костюмы — то выступал в футболке с имитацией брутального тату на торсе, то появлялся в накидке с имитацией оперения птицы-феникс, в его сценических костюмах было, как всегда, много золота и перьев.

Наряду с новыми песнями на "Минск-Арене" прозвучали и старые шлягеры Киркорова: "Снег", "Полетели", "Немного жаль", "Просто подари", "Я за тебя умру".

Читайте также репортаж с концерта Киркорова в Минске>>

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной визит популярного российского певца Филиппа Киркорова в Минск прошел при полном аншлаге. Смотрите на видео, как столичная публика приветствовала...

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