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Видеофакт: прохожий столкнул женщину на железнодорожные пути в Гонконге
22.10.2017 23:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Как выяснилось, от действий злоумышленника пострадала 59-летняя женщина. Она ударилась о рельсы в результате падения с платформы.
Злоумышленника удалось оперативно задержать. О мотивах его поступка не сообщается.
К счастью, в момент падения женщины не проходил ни один поезд. С травмами лица пострадавшую доставили в больницу.
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Шокирующий инцидент произошел в Китае. Смотрите на видео, как неизвестный мужчина столкнул работницу станции на железнодорожные пути.
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