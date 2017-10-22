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Видеофакт: прохожий столкнул женщину на железнодорожные пути в Гонконге

22.10.2017 23:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как выяснилось, от действий злоумышленника пострадала 59-летняя женщина. Она ударилась о рельсы в результате падения с платформы.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. О мотивах его поступка не сообщается.

К счастью, в момент падения женщины не проходил ни один поезд. С травмами лица пострадавшую доставили в больницу.

 
 
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Шокирующий инцидент произошел в Китае. Смотрите на видео, как неизвестный мужчина столкнул работницу станции на железнодорожные пути.

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