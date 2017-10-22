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За забытые права не штрафовать: "водительские" статьи ждут изменения

23.10.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Согласно законопроекту о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, внесенному в парламент, ответственность за нарушение некоторых пунктов правил дорожного движения в Беларуси будет смягчена.

За забытые права не штрафовать: "водительские" статьи ждут изменения
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Подготовленный для обсуждения в правительстве документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения коснулись статьи 18.13 "Превышение скорости движения": лишение прав до одного года за превышение скорости на 40 и более километров в час применяться не будет, эту меру заменит штраф от семи до 15 базовых величин. Также планируется внести изменения в статью 18.14 "Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения". Согласно этой статье, сейчас крупный штраф и (или) лишение прав применяются к водителям, которые создали аварийную обстановку, эту же меру собираются распространить на всех бесправников.

Кроме того, по результатам общественного обсуждения с МВД предложено не штрафовать водителей, забывших документы дома. Соответствующую статью предлагают исключить из КоАП.

Ранее МВД инициировало общественное обсуждение внесения изменений в административное законодательство в сторону либерализации ответственности за незначительные правонарушения. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения МВД по либерализации ответственности в отношении ряда правонарушений, но призывал к осторожности.

 
Теги: Минск
 
 
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Наказания водителей за нарушение некоторых пунктов ПДД будут смягчены после внесения изменений в КоАП: лишать прав за превышение скорости больше не будут.

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