Убийство в Глуске произошло на почве ссоры

Могилевские следователи расследуют уголовное дело об убийстве 24-летнего жителя Глуска: тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила во дворе своего дома жительница городского поселка . На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности происшествия.

"В ходе осмотра на теле мужчины зафиксированы колото-резаные раны, что в совокупности с иными данными, полученными в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, дало основание для возбуждения уголовного дела по факту убийства. При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена и личность убитого, им оказался житель Глуска 1993 года рождения", — сообщила Соленюк.

Кто, и на какой почве совершил преступление, вы узнаете в полном комментарии официального представителя СК по Могилевской области Оксаны Соленюк на радио Sputnik Беларусь.