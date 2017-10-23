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Убийство в Глуске произошло на почве ссоры
24.10.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Могилевские следователи расследуют уголовное дело об убийстве 24-летнего жителя Глуска:
"В ходе осмотра на теле мужчины зафиксированы колото-резаные раны, что в совокупности с иными данными, полученными в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, дало основание для возбуждения уголовного дела по факту убийства. При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена и личность убитого, им оказался житель Глуска 1993 года рождения", — сообщила Соленюк.
Кто, и на какой почве совершил преступление, вы узнаете в полном комментарии официального представителя СК по Могилевской области Оксаны Соленюк на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк комментирует обстоятельства смерти 24-летнего мужчины.
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