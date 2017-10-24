Матч между клубами прошел 21 октября. Основное время закончилось со счетом 2:2, и футболисты начали серию пенальти.

Счет по пенальти дошел до 19:19, и очередной удар бангкокского игрока пришелся в перекладину. Вратарь соперников попытался "перебить" траекторию мяча головой, однако не попал и решил, что гола уже в любом случае не будет и побежал в середину поля.

В это время мяч, отлетев от перекладины, несколько раз ударился о покрытие поля, и таким образом прискакал прямо в ворота "Сатри". На кадрах видно, как изумленный вратарь помчался назад к воротам, но было уже поздно.

Игра в итоге закончилась победой "Спортс Клаба".