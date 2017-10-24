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Мяч бангкокского футболиста "обвел" вратаря и допрыгал прямо в ворота

24.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Матч между клубами прошел 21 октября. Основное время закончилось со счетом 2:2, и футболисты начали серию пенальти.

Мяч бангкокского футболиста "обвел" вратаря и допрыгал прямо в ворота
© YouTube / Ultras Life
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Счет по пенальти дошел до 19:19, и очередной удар бангкокского игрока пришелся в перекладину. Вратарь соперников попытался "перебить" траекторию мяча головой, однако не попал и решил, что гола уже в любом случае не будет и побежал в середину поля.

В это время мяч, отлетев от перекладины, несколько раз ударился о покрытие поля, и таким образом прискакал прямо в ворота "Сатри". На кадрах видно, как изумленный вратарь помчался назад к воротам, но было уже поздно.

Игра в итоге закончилась победой "Спортс Клаба".

 
 
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Необычный гол получился у вратаря клуба "Бангкок Спортс Клаб" во время матча с "Сатри Ангтхонг". Смотрите на видео, как мяч попал в ворота с перекладины.

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