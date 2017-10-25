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Экстремал из Британии пролетел над Африкой на 100 воздушных шариках

25.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель Великобритании 38-летний Том Морган использовал складное кресло, к которому привязал сто воздушных шаров, наполненных гелием, чтобы подняться в воздух над ЮАР.

Интересно, что это не первая попытка авантюриста – несколько раз он пытался это сделать в Ботсване, но потерпел неудачу из-за погодных условий и непрочных шариков. Когда гелий почти закончился, Морган решил перебраться к Йоханнесбургу (ЮАР). На этот раз задумка исполнилась. Моргану удалось подняться на высоту на 2,4 тысячи метров.

После экстремал признался, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках.

 
 
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Британцу удалось подняться почти на 2,4 тысячи метров над землей. Смотрите на видео, как "летчику-испытателю" удалось взлететь над ЮАР на складном кресле,...

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