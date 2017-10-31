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Беларусь реализовала облигаций на сумму более 400 миллионов долларов в 2017 году
01.11.2017 20:55 — Разное | Ежедневник
За 10 месяцев 2017 года Беларусь реализовала на внутреннем рынке долгосрочных облигаций на сумму более 400 млн долларов.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, с 1 января по 31 октября 2017 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 363,3 млн долларов и 51 млн евро. В том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано облигаций на 261,4 млн долларов и 50 млн евро.
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За 10 месяцев 2017 года Беларусь реализовала на внутреннем рынке долгосрочных облигаций на сумму более 400 млн долларов.
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