Видеофакт: обитателей зоопарка угостили тыквами в честь Хэллоуина

В честь Дня всех святых работники зоопарка дали своим подопечным "зловещие" тыквы. Львов заинтересовал такой подарок, ведь в нем был бережно спрятан мясной сюрприз. В тыквы для сурикатов работники зоопарка положили червей.

Подарками интересовались все – черепахи осторожно пытались попробовать угощение, слоненок Аджабу и гиппопотамы с удовольствием поедали обычные тыквы.

Обитателям зоопарка было не только вкусно, но и очень весело играть с оранжевыми и круглыми символами Хэллоуина.

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