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Видеофакт: обитателей зоопарка угостили тыквами в честь Хэллоуина
01.11.2017 22:27 — Разное | Sputnik Беларусь
В честь Дня всех святых работники зоопарка дали своим подопечным "зловещие" тыквы. Львов заинтересовал такой подарок, ведь в нем был бережно спрятан мясной сюрприз. В тыквы для сурикатов работники зоопарка положили червей.
Подарками интересовались все – черепахи осторожно пытались попробовать угощение, слоненок Аджабу и гиппопотамы с удовольствием поедали обычные тыквы.
Обитателям зоопарка было не только вкусно, но и очень весело играть с оранжевыми и круглыми символами Хэллоуина.
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В зоопарке, расположенном в Далласе, удалось отпраздновать Хэллоуин даже животным. Смотрите на видео, как они реагировали на праздничное угощение.
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