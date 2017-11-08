



Посмеялся над очередной попыткой Комитета госконтроля разобраться в причинах плохой урожайности в отдельных районах Беларуси. Как дети малые, честное слово.

Новую попытку понять причины плохой урожайности предпринял начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК по Могилевской области Вячеслав Осмоловский в ведомственном журнале "ГК". Объектом исследования стал Быховский район, который последние два года показывает чудеса неурожайности зерновых и зернобобовых.

Например, в 2015 году средняя урожайность в Могилевской области составила 31,8 центнера с гектара. А в Быховском районе - всего 19,7. В 2016 году область собрала в среднем 30,5 центнера с га, а Быховский район - всего 22,3. И это средний показатель по району, а отдельные хозяйства и этого не собрали. Может земли в Быховском районе плохие? Ничего подобного, пашни фактически на уровне средней в области. В общем КГК нагрянул в район с проверкой и нашел причину.

Как оказалось, ОАО "Быховрайагропромтехснаб" по сговору с руководителями хозяйств много лет закапывал в оврагах доломитовую муку. Тысячи тонн муки, купленные за бюджетные средства, должны были повысить их урожайность. Вместо этого доломитовую муку просто выбрасывали, а в отчетах указывали, что она внесена на поля. Акты подписывали как руководители ОАО "Быховрайагропромтехснаб", так и должностные лица хозяйств, которые должны были получить помощь государства. Итог проверки - два уголовных дела.

Смешно в данной ситуации не то, что аграрии закапывали в землю государственную помощь, а то, что представитель КГК попутал причины со следствием.

Плохая урожайность, закапывание ресурсов в землю, пьянство, невероятная "несущая" способность аграриев, готовых вынести с поля или ангара буквально все, что плохо лежит. Все это и еще многое другое - следствия нынешней системы хозяйствования, а вовсе не причины.

Ведь если разобраться, любому нормальному хозяйственнику было бы выгодно внести доломитовую муку на поля и получить хороший урожай. Почему же белорусским хозяйствам выгоднее закопать все в землю и получить плохой урожай? Потому что система такая. Ведь на внесение муки нужно потратить деньги, а потом еще потратить деньги на уборку урожая. И, самое важное, с этим урожаем потом нужно что-то еще сделать. КГК ежегодно сообщает о фактах уничтожения хозяйствами старого урожая, так как новый хранить негде. Это все из той же песни.

Для многих хозяйств хороший урожай реально большое бедствие: хранить негде, продать некуда, по ценам - никакой свободы. Проще сжечь или закопать, чем продать по сниженной цене и попасть под уголовное преследование по подозрению в коррупции.

И наконец, успешным хозяйствам, с хорошей урожайностью, государство помогает значительно меньше, чем отстающим. Абсурд, но именно плохие у нас поддерживаются больше всех. Им и долги спишут и новые кредиты дадут, лишь бы не сеять социальной напряженности и не портить показатели района.

Зачем хозяйству хороший урожай, за который потом еще отгребать придется: что не вовремя убрал - не вложился в определенные сверху сроки, что не сумел сохранить, что не смог продать, или продал не по той цене. Проще пожаловаться на неурожайность и получить очередную помощь от государства.

Я на выходные ездил в деревню к родственникам в одно такое хозяйство. Спрашиваю у механизатора, какая зарплата? В ответ: какая тут зарплата, живешь в основном за то, что вынести сумеешь. И это в хозяйстве, которое значительно успешнее тех, что доломитовую муку закапывали. Тут хоть три армии правоохранителей подключай к битве за урожай - все равно ничего не изменишь. Все эти рейды и внезапные проверки в лучшем случае сберегут 10 процентов из того, что выносят, а все остальное тем или иным путем все равно уйдет проторенной еще с советских времен дорожкой. Хуже всего, что значительную часть того, что выносят, банально пропивают. Тут мы не только сохранили советские традиции, а в разы приумножили их.

Я вовсе тут не открываю Америку, а рассказываю факты, которые давно всем известны. Меня лишь удивляет, почему об этом так упорно молчат государственные органы. Они предпочитают бороться с ветряными мельница, поскольку бояться озвучить правду. Это опять же система, только уже другая.