Беларусь вновь присоединится к Всемирной неделе предпринимательства





Мероприятия Всемирной недели предпринимательства позволят получить знания об успешном мировом опыте и начать применять его в Беларуси, считает директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц.

С 13 по 19 ноября в 170 странах пройдет всемирная неделя предпринимательства. Беларусь примет участие в этой акции уже в седьмой раз.

По словам директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Петра Арушаньянца, Всемирная неделя предпринимательства – это возможность рассказать о том, что происходит в стране, о тех реформах, которые касаются деловых кругов, инвестиционного климата.

«Тем более, что в этом году была проведена серьезная инвентаризация можно так сказать всего законодательства, регулирующего деловую среду. У нас уже есть серьезные наработки, которые значительно смогут упростить ведение бизнеса, как начинающих, так и предпринимателей с развитым бизнесом, – сказал Арушьянц. – Уверен, мероприятия недели позволят получить знания об успешном мировом опыте и начать применять его».

В Минэкономики видят перспективы в сотрудничестве белорусских деловых кругов и международных экспертов-практиков.

В свою очередь заместитель председателя правления ОАО «Банк развития Беларуси» Иван Вареница отметил, что Всемирная неделя предпринимательства – это своего рода драйвер, которые побуждает на новые свершения: выйти с новыми продуктами, развить какие-то новые направления.

«Люди общаются, делятся идеями, есть диалог предпринимателей, бизнесменов и органов власти», – добавил он.

Он также напомнил про программу "Банка развития", которая направлена на поддержку предпринимательства: «У нас 13 банков-партнеров и две лизинговые компании. Механизм работы уже проверен годами. Мы не можем конкурировать с коммерческими банками, но у нас и разные цели и задачи. При этом мы открыты для банков-партнеров. Единственный критерий – это финансовая устойчивость банка».

Напомним, темой недели предпринимательства в Беларуси в этом году будут стартапы. Запланировано участие зарубежных и белорусских спикеров. Неделю откроет VII Международный форум предпринимательства. В ходе форума предполагается обсуждение новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса и мн.др.