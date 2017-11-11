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В двойном ДТП под Витебском погибла женщина

12.11.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия произошла вечером 11 ноября в Толочинском районе. Произошли две аварии, в одной из них погибла жительница Орши.

В двойном ДТП под Витебском погибла женщина
© Фото: ГАИ УВД ВИтебского облисполкома
Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot

Житель Борисовского района приобрел в городе Дубровно Витебской области автомобиль Peugeot и возвращался к себе домой. Около 20:00 на 510-м километре трассы М1 он ощутил какую-то вибрацию. Водитель понял, что у него оторвалось левое переднее колесо, и смог затормозить.

Осматривая свою машину, он заметил, что на встречной полосе на аварийных сигналах стоит автомобиль Citroen, в который попало оторванное колесо. Водители обсудили происшествие и приняли решение вызвать ГАИ. Это и сделала находившаяся в Citroen двоюродная сестра водителя этой машины.

"Водитель Peugeot вернулся к своей машине. Женщине из Citroen понадобилось уточнить у него некоторую информацию. Для этого она стала переходить на противоположную сторону трассы. В этот момент ее сбил автомобиль Hyundai. Женщину отбросило на несколько метров в кювет", — рассказал Казючиц.

От полученных травм женщина 1972 года рождения погибла на месте. Водитель Hyundai 1971 года рождения пояснил, что увидел автомобиль на "аварийке", и перестроился ближе к центру дороги, чтобы его объехать. По его словам, переходившую трассу женщину он не заметил.

ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой во время остановки на обочине дорог и трасс по каким-либо причинам, использовать жилеты повышенной видимости и принимать все меры, чтобы не допустить подобных случаев на дорогах.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Подробности дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Толочинском районе радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения агитации и...

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