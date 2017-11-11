Трагедия произошла вечером 11 ноября в Толочинском районе. Произошли две аварии, в одной из них погибла жительница Орши.



© Фото: ГАИ УВД ВИтебского облисполкома Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot

Житель Борисовского района приобрел в городе Дубровно Витебской области автомобиль Peugeot и возвращался к себе домой. Около 20:00 на 510-м километре трассы М1 он ощутил какую-то вибрацию. Водитель понял, что у него оторвалось левое переднее колесо, и смог затормозить.

Осматривая свою машину, он заметил, что на встречной полосе на аварийных сигналах стоит автомобиль Citroen, в который попало оторванное колесо. Водители обсудили происшествие и приняли решение вызвать ГАИ. Это и сделала находившаяся в Citroen двоюродная сестра водителя этой машины.

"Водитель Peugeot вернулся к своей машине. Женщине из Citroen понадобилось уточнить у него некоторую информацию. Для этого она стала переходить на противоположную сторону трассы. В этот момент ее сбил автомобиль Hyundai. Женщину отбросило на несколько метров в кювет", — рассказал Казючиц.

От полученных травм женщина 1972 года рождения погибла на месте. Водитель Hyundai 1971 года рождения пояснил, что увидел автомобиль на "аварийке", и перестроился ближе к центру дороги, чтобы его объехать. По его словам, переходившую трассу женщину он не заметил.

В двойном ДТП под Витебском погибла женщина /

ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой во время остановки на обочине дорог и трасс по каким-либо причинам, использовать жилеты повышенной видимости и принимать все меры, чтобы не допустить подобных случаев на дорогах.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.